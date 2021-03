Estaba listo para pasar el día haciendo fila, pero salí en menos de tres horas | Newsweek México

Newsweek Baja California comparte los testimonios de adultos mayores que fueron vacunados en Tijuana contra el COVID-19. A continuación narra Germán Pazos, de 83 años, quien recibió su primera dosis en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. El texto fue editado para facilitar su comprensión.

Duré varios días pensando en esto: “voy a durar todo el día ahí”, “tengo incontinencia urinaria”, “a ver a qué hora nos atienden” y cosas por el estilo, pero llegué. Me acompañó mi nieta.

La fila empezó a avanzar antes de la hora y llegamos a una carpa grandísima con cientos de sillas y muchas acomodadoras informándonos sobre lo que uno preguntara en relación con la vacuna.

Estaban llamando primero a 20 personas y a veces 30. Se los llevaban a otra carpita más chica, donde están los vacunadores e iba avanzando muy pronto.

“Qué bien, pareciera que estamos en un país de primer mundo”, dije.

En un santiamén me pusieron la vacuna, pero tuve que esperar media hora más. Estuve platicando con varios vecinos de silla y estaba bien contento. Me quedé admirado de un programa tan bien organizado.

No siento ningún achaque o algo así. Todo normal. A partir de hoy me voy a sentir con menos preocupación. Solo “con menos” porque de todas maneras falta otra.

Fue un día muy especial, muy bonito. Se siente uno muy a gusto pensando que ya tienes la primera vacuna.

Estaba acostumbrado a que las cosas del gobierno nunca salen bien y esta vez salió muy bien en lo que respecta a la escuela Lázaro Cárdenas.

Me animé por mi salud y para no contaminar a mi familia. Eso me orilló a no dejar de ir. Estaba dispuesto a durar todo el día ahí, pero nada de eso. No duró más que tres horas.

Le recomiendo a las personas que no dejen de ir. No le van a sufrir como en otras ocasiones en ese tipo de eventos.