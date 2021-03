Congresista demócrata presenta nueva demanda contra Trump por el asalto al Capitolio | Newsweek México

EL representante demócrata por California, Eric Swalwell, presentó este viernes una demanda ante un tribunal federal contra el expresidente Donald Trump por incitar el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero, en el que fallecieron cinco personas.

Swalwell, quien ejerció como parte activa de la acusación durante el segundo juicio político contra Trump, explica en su demanda que el magnate “convenció a la turba de que algo estaba ocurriendo” en el Capitolio y a continuación envió hacia allí a toda aquella multitud “con llamamiento repletos de violencia para la acción inmediata”, cuenta la cadena CNN.

No es la primera vez que Trump se enfrenta a una demanda similar después de salir inmune de su segundo ‘impeachment’, pues el representante demócrata por Mississippi, Bennie Thompson, presentó otra denuncia en este sentido el pasado 16 de febrero, en la que también señalaba la connivencia del expresidente con las milicias de ultraderecha de Proud Boys y Oath Keeper.

En esta ocasión, en el texto que Swalwell presentó ante un Tribunal Federal de Washington DC también se alega que el hijo del expresidente Donald Trump Jr., su antiguo abogado Rudy Giuliani y el representante republicano por Alabama, Morris Brooks ayudaron a los asaltantes en la toma del Capitolio.

“Trump mintió a sus seguidores, diciéndoles que la confirmación del proceso electoral del presidente, Joe Biden, fue un ‘golpe’ y que les estaban robando su país”, ha explicado Swalwell en la demanda.

Today, I filed a civil claim against Donald Trump, Donald Trump Jr., Rudolph Giuliani, and Rep. Mo Brooks for inciting an attack against the Capitol that terrorized lawmakers and prevented us from certifying the votes of the American people.

My statement: pic.twitter.com/3BkbvX8WHe

— Eric Swalwell (@ericswalwell) March 5, 2021