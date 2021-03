Acaparan sacerdotes fichas para vacunas contra el Covid-19 en Aguascalientes | Newsweek México

La delegación de la Secretaría del Bienestar del gobierno federal destinó 60 fichas para que igual número de sacerdotes y miembros de la Diócesis de Aguascalientes reciba la vacuna contra el Covid-19 este viernes, en la segunda jornada de aplicación en el municipio de Aguascalientes.

A través de un comunicado, la Fraterna Asistencia Sacerdotal de Aguascalientes (FASA), informó que se lograron conseguir fichas para que sacerdotes y autoridades religiosas de la entidad pudieran ser vacunados este viernes en la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) y el Foro de las Estrellas, dos de los cuatro puntos de vacunación habilitados para la inoculación de adultos mayores de 60 años de edad.

FASA es una organización asistencial creada en diciembre de 1968 para brindar atención médica, hospitalización, medicamentos y seguridad social a los sacerdotes y clérigos que forman parte de la Diócesis de Aguascalientes. Los recursos para su operación se obtienen a partir de cuotas anuales de sus integrantes, las cuáles oscilan los 5 mil pesos.

Sobre el tema se cuestionó a las autoridades de la Secretaría del Bienestar, quienes respondieron que “las fichas no se entregan a grupos o personas en particular, la única forma de obtenerlos es tomando su turno”.

No obstante, fue el propio vocero de la diócesis, Rogelio Pedroza González, quien desmintió a las autoridades federales y confirmó que se les entregaron 60 fichas para vacunar a igual número de sacerdotes mayores de 60 años de edad, entre diocesanos y religiosos, sin especificar si sus apellidos inician con las letras B, C y D, que son las que aplicarán para la vacunación de las personas de la tercera edad este viernes.

De acuerdo a la información de FASA, los 60 sacerdotes corresponderían al 19% del total de clérigos inscritos a la organización.

Cabe destacar que el anuncio de la vacunación de los sacerdotes provocó molestia en sectores de la población, principalmente en adultos mayores que desde la mañana de este jueves comenzaron a formar filas al exterior de los cuatro puntos de vacunación en busca de una ficha que les garantizara el acceso al biológico.

Inicialmente, la estrategia del gobierno federal fue no repartir fichas este jueves y que las personas formadas, desde las 6:00 a.m. en algunos casos, se retirara a sus domicilios para volver el viernes antes del inicio de la vacunación, proyectada a las 8:00 a.m.

No obstante, conforme pasaron las horas y se dio a conocer la entrega de fichas para el clero de Aguascalientes, la Secretaría del Bienestar autorizó el reparto de fichas para los adultos mayores que se mantuvieran formados, lo que provocó el enojo y la molestia de quienes acataron la instrucción de volver a sus casas.

Otros sectores inconformes fueron los maestros de educación pública, que desde hace semanas esperan recibir la vacuna para volver a las clases presenciales, así como personal médico que aún no han recibido la primera o segunda dosis, y que se mantienen en primera línea de atención del Covid-19.