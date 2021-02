No hay amenazas a diputados para que voten a favor de iniciativa ‘provida’: FNF | Newsweek México

En la víspera de la votación de la iniciativa que busca reformar la Constitución Política del Estado de Aguascalientes para blindar el derecho a la vida desde la concepción, los representantes del Frente Nacional por la Familia (FNF), impulsores de la primera iniciativa ciudadana sobre el tema, se dijeron confiados en que se cuente con los votos necesarios para que pueda ser aprobada en la sesión del periodo extraordinario del Congreso Estatal de este viernes.

El coordinador estatal del frente en la entidad, Carlos García Villanueva, afirmó que, derivado del cabildeo previo con los diputados locales, se tendrían garantizados al menos los 18 votos que se requieren para que la iniciativa sea aprobada, al tratarse de una reforma constitucional.

Al respecto, negó que se haya hostigado o amenazado a legisladores locales a cambio de su voto a favor.

“Por ningún motivo nosotros estamos amenazando a ningún diputado, nosotros respetuosamente dijimos que para la mayoría de la ciudadanía que quiere que se vote la iniciativa de la vida, lógicamente no será una persona grata para el momento de la votación”.

Anteriormente, la diputada de MORENA, Natzielly Rodríguez Calzada, denunció que los legisladores de oposición constantemente recibieron mensajes intimidatorios por parte de integrantes del Frente Nacional por la Familia, para instarlos a sacar adelante la iniciativa ciudadana.

“Nos llaman, nos mandan mensajes, nos publican videos sobre su iniciativa, pero quiero decirles que no nos van a amedrentar y vamos a denunciar todo tipo de acoso y de amenazas en contra de nosotros, porque no tenemos por qué pensar igual que ellos y nosotros representamos la fuerza progresista del estado de Aguascalientes”, expresó la legisladora en entrevista el pasado 17 de diciembre.

Sin embargo, Carlos García Villanueva afirmó que, a través de la plataforma del Frente Nacional por la Familia, “Saber votar”, se exhibirán a los diputados y diputadas que voten en contra de la iniciativa o se abstengan, principalmente aquellos que buscarán reelegirse en el cargo en los comicios del 6 de junio, a fin de que la ciudadanía esté informada sobre la postura ideológica de cada legislador.

“Hasta donde nos han informado, la votación será totalmente abierta, la vez pasada fue una votación secreta, hoy no, hoy será una votación totalmente abierta, es decir que sabremos desde el momento de la votación, quienes voten a favor y quienes lo hagan en contra. Nosotros estaremos informando a la sociedad quien votó a favor y quien votó en contra, pero no por decirles por quien votar y por quien no, la ciudadanía es libre, pero daremos a conocerlo para que lo tomen en cuenta”.

El dirigente de la organización además negó que haya existido interés electorero para someter a discusión la iniciativa ante el pleno, durante el proceso electoral.

“No hubo ningún objetivo estratégico para sacarlo en esta época, desde que nació el frente a ha estado luchando por esto, y desde 10 años antes en Aguascalientes se había buscado que la Constitución contemplara la protección de la vida, no es nuevo, simplemente hemos estado incidiendo”.

Debido a las medidas de restricción por la contingencia sanitaria la sesión del viernes se llevará a cabo de forma cerrada para el público en general, por lo que los integrantes del Frente Nacional por la Familia no acudirán de forma física en el recinto legislativo.

“No pensamos estar en el Congreso ya que está cerrada la entrada para cualquier persona al Congreso por la situación de la pandemia, en este caso es importante que no se permita la entrada al salón del pleno dado que estamos en una etapa muy crítica de la pandemia y esto sería incongruente”.

En la sesión del periodo extraordinario también se votará el dictamen que crea la Secretaría de la Familia, propuesta que aplaude la organización, ya que a través del nuevo ente de gobierno se impulsarán las políticas públicas y acciones a favor del núcleo básico de la sociedad.

“Es un acierto la iniciativa del Ejecutivo Estatal que busca crear la Secretaría de la Familia. Será un ente importante que coadyuve en la recomposición del núcleo básico para la solución de las distintas problemáticas sociales que aquejan a la sociedad aguascalentense. Recordemos que la familia es el núcleo donde se enseña a los individuos a amar, a ser generosos, respetuosos, etc. -por el simple hecho de ser-, y todos los valores que nos forman como personas de bien”, concluyó García Villanueva.