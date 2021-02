Escuelas particulares de Aguascalientes no regresarán a clases presenciales | Newsweek México

En las escuelas particulares de Aguascalientes no se tiene previsto regresar a clases presenciales de forma masiva y se continuará trabajando mediante el esquema de asesorías pedagógicas para grupos reducidos, como se ha realizado desde enero, según informó el presidente de la Asociación Internacional de Instituciones Educativas Privadas (AIIEP), Héctor Javier Sánchez Espinosa.

“Se ha creado una gran confusión en la sociedad, somos más de 10 asociaciones nacionales en donde cada una es independiente, todas tenemos contacto y nos reunimos, pero cada una toma sus propias decisiones; esta es una decisión muy particular de la confederación nacional, pero nosotros no tenemos nada qué ver, yo ya me puse en contacto con el director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), el profesor Raúl Silva Perezchica, referente a este pronunciamiento y llegamos a la conclusión de que Aguascalientes no se une a este llamado”.

Este lunes, el presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANFE-ANEP), Alfredo Villar Jiménez, anunció que a partir del próximo 1° de marzo alrededor de 20 mil escuelas particulares reanudarían sus actividades presenciales, desde preescolar hasta posgrado, a través de un esquema de protocolos sanitarios que permitan un retorno seguro.

Al respecto, Sánchez Espinosa mencionó que se trata de la postura de una de las asociaciones que agrupa a las instituciones privadas, pero con la cual no coinciden, por lo que a nivel local se continuará trabajando de forma híbrida, con asesorías a grupos de no más de 10 estudiantes, quiénes acuden ciertos días de la semana por dos horas, a fin de regularizarse en las materias que tengan mayor rezago, y únicamente con el color verde del semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud Federal se podrían retomar las clases presenciales.

“En octubre y noviembre nosotros comenzamos con las asesorías, en diciembre se suspendieron por el repunte de la pandemia y ya luego en enero sostuvimos una reunión con el señor gobernador y nos dio la autorización, fue autorizado por el IEA para que nosotros pudiéramos llevar las asesorías, pero a diferencia de las clases presenciales, las asesorías sólo conllevan un lapso de tiempo de dos horas con un máximo de nueve estudiantes, en donde el 50% de la escuela va un día y el otro día va el 50% restante”, afirmó.

Refirió que en la entidad el 80% de las escuelas particulares están afiliadas a la AIIEP, por lo que en todo caso sería un reducido número de instituciones las que puedan retomar las clases presenciales en marzo.

“El 80% de las escuelas particulares de Aguascalientes participamos en la Asociación Internacional de Instituciones Educativas Privadas, entonces si hay alguna escuela que no pertenezca a la AIIEP a lo mejor ellos podrán unirse a ese llamado, pero también tendrán que rendir cuentas a las autoridades”, subrayó.

Actualmente en el 90% de las instituciones educativas privadas de Aguascalientes se encuentran brindando las asesorías pedagógicas de forma presencial en las aulas, concluyó Héctor Sánchez Espinosa.