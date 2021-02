Coronavirus: qué se sabe de la misión de la OMS en Wuhan para investigar el origen de la pandemia | Newsweek México

¿CUÁNDO, cómo y dónde se dio el primer caso de covid-19 en humanos?

El origen de la pandemia del nuevo coronavirus es un asunto clave para la comunidad científica y el mundo de cara a prevenir futuras pandemias, y es el objetivo de la misión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en China.

Tras meses de negociaciones, un grupo de 14 expertos internacionales llegaron a Wuhan —donde se detectaron los primeros casos oficiales de covid-19— el pasado 14 de enero para una investigación de dos semanas.

Las actividades de la misión de la OMS están estrictamente controladas por las autoridades y la prensa internacional ha sido vetada, en medio del reclamo de China a que la OMS investigue el origen en otros países y las críticas a Pekín por la ocultación de información a principio de la pandemia.

No obstante, todo ello no ha impedido que se vayan conociendo algunos detalles de la importante misión.

Los expertos de la misión tuvieron que someterse a una cuarentena de dos semanas a su llegada antes de empezar el trabajo en el terreno, basado en las pruebas y visitas que les proporcionen las autoridades chinas.

Una de sus primeras e importantes paradas fue el mercado de marisco de Huanan, al que se vincularon algunos de los primeros casos oficiales de covid-19.

En un principio, las autoridades chinas apuntaron a la posibilidad de que en este mercado “mojado“, donde se vendían todo tipo de animales vivos, se hubiera producido el “salto” del patógeno a los humanos.

No obstante, ahora consideran que simplemente pudo ser un lugar de contagio masivo.

El mercado lleva un año casi cerrado, pero los investigadores creen que todavía puede dar claves sobre lo ocurrido.

La parte donde se encontraba el millar de puestos que vendían todo tipo de comida y animales fue vaciado y sometido a varios procesos de limpieza, mientras que una segunda parte de las instalaciones, con un centenar de ópticas, fue reabierta.

Peter Ben Embarek, líder del equipo de la OMS, explicó a la prensa estatal china que antes de llegar tenían la intención de ver los lugares en los que se produjeron los contagios, conocer qué animales y productos se vendían y, “posiblemente”, hablar con algunos de los vendedores que allí trabajaban durante los primeros días de la pandemia.

“Al caminar por el mercado de Huanan, sientes la importancia histórica de este lugar y la compasión por los vendedores y (los miembros de) la comunidad que perdieron su manera de ganarse la vida por la covid”, manifestó en Twitter el zoólogo estadounidense Peter Daszak, otro de los científicos de la misión que comparte información en redes sociales, tras su visita.

Daszak, también presidente de la ONG EcoHealth, explicó que pudieron hablar con algunos vendedores de Huanan y con “personal clave”.

Antes de desplazarse al mercado de Huanan, los emisarios de la OMS visitaron instalaciones de cadena de frío en un mercado mayorista de la ciudad, una visita que la prensa china aprovechó para remarcar las dudas de que el virus se originara en el país e insistir en la idea de que pudo ser “importado”.

De hecho, las autoridades chinas culparon a los congelados importados del extranjero y a las personas venidas de otros países de los últimos rebrotes vividos en el país.

Otra de las visitas más relevantes se produjo esta misma semana: el grupo internacional pudo recorrer el Instituto de Virología de Wuhan (IVW), al que el gobierno de Donald Trump vinculó el origen de la pandemia, asegurando que tenía “pruebas” de ello, pero sin presentarlas públicamente.

Fundado en 1956, el centro es uno de los principales de China en el estudio de patógenos de nivel 4, que requieren el máximo grado de seguridad biológica, y fue uno de los designados por las autoridades para analizar la secuencia del genoma del nuevo coronavirus, que el país comunicó a la OMS el 12 de enero de 2020.

“Reunión extremadamente importante con el personal del IVW, incluida la doctora Shi Zhengli. Franca y abierta discusión. Preguntas planteadas y respondidas”, manifestó Daszak en Twitter tras esa visita.

Shi fue elogiada internacionalmente por su descubrimiento de que la enfermedad conocida como SARS, que mató a más de 700 personas en 2003, fue causada por un coronavirus que probablemente provenía de una especie de murciélago en una cueva de Yunnan (sur de China).

Desde entonces, la profesora Shi, conocida como la “Batwoman de China”, ha estado a la vanguardia de un proyecto para tratar de predecir y prevenir nuevos brotes de este tipo.

En un artículo publicado en marzo en la revista Scientific American, Shi dijo que había estado investigando posibles fugas de los virus que estudiaban en el centro y cómo respiró tranquila cuando las pruebas realizadas descartaron que hubieran tenido el SARS-CoV-2 en sus instalaciones.

“No había dormido en días“, señaló.

Preguntado por la BBC qué tipo de preguntas le habían realizado a la doctora Shi, Daszak, que trabajó con ella en el pasado, respondió en Twitter:

Questions to understand early cases because WIV worked on samples from some of these, as well as questions on bat-CoVs related to SARS that Zhengli worked on…as well as a lot more.

— Peter Daszak (@PeterDaszak) February 3, 2021