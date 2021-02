Tras sobrevivir a un accidente, Tiger Woods enfrenta una incierta recuperación | Newsweek México

CON Tiger Woods recuperándose de la operación de emergencia tras su accidente de auto, el mundo del deporte respira este miércoles con cierto alivio pero también se pregunta si este es el final de la carrera del mejor golfista de su generación.

A sus 45 años, y aún peleando por batir los pocos récords que se le resisten, el estadounidense sabe lo que es resucitar deportivamente. En el pasado, Tiger se ha sobrepuesto a nueve operaciones de espalda y rodilla, así como a grandes escándalos por infidelidades y otros accidentes viales que le pusieron en el ojo del huracán.

Ahora afronta una rehabilitación de pronóstico todavía desconocido, después de que la mañana del martes se estrellara solo con su auto en una carretera al sur de Los Ángeles en un accidente del que, en palabras del primer policía en socorrerle, “fue muy afortunado” de poder sobrevivir.

La policía apuntó el martes que Woods podría haber manejado a mayor velocidad de la permitida (72 km/h) en un tramo de carretera descendente y sinuoso, pero el miércoles confirmó que el golfista no enfrentará cargos por conducción imprudente.

“Un cargo de conducción imprudente contiene muchos elementos, esto es puramente un accidente”, dijo el sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva.

This morning @LMTLASD responded to a roll-over collision in which @TigerWoods was injured. Please see our statement… pic.twitter.com/cSWOxKZC1w

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) February 23, 2021