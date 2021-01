Vacuna anti-Covid debe aplicarse en hospitales y no en centros de bienestar: Orozco | Newsweek México

Los adultos mayores que recibirán la vacuna contra el Covid-19 a partir de febrero deben ser vacunados en hospitales y no en los centros integradores del bienestar, como lo informó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a fin de que se puedan atender los casos que pudieran presentar efectos secundarios, así lo expresó el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval.

“La aplicación de la vacuna no es un tema de bienestar, es un tema de salud, no es ir a agarrar un dulce; no olvidemos que puede hacer reacciones, nosotros estamos planteando es que sea en los hospitales, si uno que vacunas tiene una reacción y ocupa terapia intensiva…”.

A inicios de semana, el titular del Ejecutivo Federal indicó que después de vacunar al personal médico que se encuentra en la primera línea de atención de la pandemia, se continuará con los adultos mayores de 80 años que viven en zonas y comunidades de alta marginación. Para ello se habilitarán los 10 mil centros integradores de la Secretaría del Bienestar, en los que se pretende vacunar a 300 personas a la semana en cada uno de ellos.

No obstante, el mandatario estatal refirió que los espacios más propicios para realizar la campaña de vacunación son los hospitales, pues es donde se tienen las camas y personal médico para atender a las personas que reciban las dosis.

“Díganme, ¿qué centro de bienestar tiene algún tema de terapia?, ambulancias habilitadas de terapia intensiva sólo tenemos dos o tres, entonces es imposible, es un tema de alta responsabilidad social”, subrayó.

A nivel local, señaló que el Ejército será el encargado del almacenamiento, resguardo y distribución, pero la estrategia para la aplicación correrá a cargo de los sistemas de salud, en donde se definirá al personal médico que recibirá las primeras dosis a partir de la próxima semana.

“La programación se estará haciendo en conjunto con el Ejército, nosotros vamos a terminar haciéndola nosotros, el Dr. Piza ya tenía una estrategia completa para toda la sociedad, para todo Aguascalientes; la propuesta va a ser nuestra porque al final el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de Salud del Estado han trabajado muy de la mano y en materia de salud no ha habido diferencias en los niveles de gobierno, con una transparencia para garantizar que no suceda lo que en otros estados”, refirió.

Aunque aún se desconoce la cantidad de dosis que llegarán al estado el 12 de enero, pero de acuerdo a la estrategia que había definido la Secretaría de Salud Estatal actualmente se cuenta con una capacidad de personal e infraestructura para vacunar hasta 6 mil personas por día, comentó Orozco Sandoval.

“Nosotros planteamos una capacidad para vacunar hasta 6 mil personas desde el primer día, y lo seguimos manteniendo con los módulos y puntos de vacunación para cuando se tenga la posibilidad de adquirir la vacuna”.

Finalmente, insistió en que el gobierno de Aguascalientes seguirá buscando adquirir sus propias dosis directamente con los laboratorios que la están produciendo, para lo cual tiene habilitados 200 millones de pesos de una línea de crédito a corto plazo a contratarse con una institución financiera.