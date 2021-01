Trump se irá de Washington horas antes de la toma de posesión de Biden | Newsweek México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partirá de Washington el miércoles por la mañana, horas antes de la toma de posesión de su sucesor demócrata Joe Biden, informaron este viernes varios medios estadounidenses.

El mandatario republicano, quien anunció hace varios días que no asistiría a la ceremonia de juramentación de Biden, volará a su club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, donde tiene la intención de instalarse.

De acuerdo con información publicada por Associated Press, Trump será despedido con una ceremonia en la Base Conjunta Andrews. Incluso se está considerando realizar un evento de la magnitud de una visita de Estado con alfombra roja y un saludo de 21 cañonazos.

Anteriormente se anunció que, rompiendo con una larga tradición, el mandatario no asistiría a la toma de posesión de Biden, siendo el vicepresidente Mike Pence quien irá en su lugar.

Después de salir en helicóptero desde los jardines de la Casa Blanca, Trump despegará desde la base militar de Andrews (Maryland) para su último vuelo a bordo del Air Force One.

En Washington, ciudad ahora irreconocible y transformada en un campamento atrincherado tras los disturbios del Capitolio, los preparativos continúan para la prestación de juramento de Joe Biden, quien el miércoles a mediodía se convertirá en el 46º presidente de la historia de Estados Unidos.

Su equipo va difundiendo detalles día a día. Lady Gaga, a quien Biden califica como “gran amiga”, interpretará el himno nacional.

En el evento también se presentarán Bruce Springsteen, John Legend, Foo Fighters, la actriz Eva Longoria, entre otros.

Bruce will join our next President and Vice President @JoeBiden and @KamalaHarris for #Inauguration2021! Tune in Wednesday January 20 at 8:30pm ET for a night that celebrates our country's rich diversity and resilience. https://t.co/KbTpyEUkT3

— Bruce Springsteen (@springsteen) January 15, 2021