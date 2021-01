Líderes mundiales felicitan a Biden; Ebrard celebra el inicio de una nueva etapa México-EU | Newsweek México

LUEGO de su toma de posesión, el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha sido felicitado a través de redes sociales por otros líderes mundiales.

En el caso de México, quien envió un mensaje a través de esa vía fue el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, deseando “el mayor de los éxitos” a Biden y a la vicepresidenta, Kamala Harris.

Ebrard celebró el inicio de una nueva etapa entre México y Estados Unidos basada en el respeto mutuo y en la esperanza compartida.

México desea el mayor de los éxitos al Presidente Joseph Biden y a la Vicepresidenta Kamala Harris. Habrá muy buena relación bilateral en beneficio de nuestros grandes pueblos. Una nueva etapa se inicia de respeto mutuo y esperanza compartida. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 20, 2021

Más temprano, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador también deseó suerte a Joe Biden y dijo estar de acuerdo con tres de sus planteamientos: atención a la pandemia de COVID-19, reactivación de la economía e implementación de un plan migratorio.

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, felicitó a Biden y expresó su deseo de continuar con la buena relación con Estados Unidos.

En un comunicado anexo a su tuit, el mandatario canadiense pide al nuevo presidente trabajar juntos para superar la pandemia y recuperar la economía de ambas naciones.

Please read my full statement on President @JoeBiden’s inauguration: https://t.co/RcjLI04oL8 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 20, 2021

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, hizo lo propio y resaltó el liderazgo de Estados Unidos en temas como el cambio climático y el COVID-19.

Congratulations to @JoeBiden on being sworn in as President of the United States and to @KamalaHarris on her historic inauguration. America’s leadership is vital on the issues that matter to us all, from climate change to COVID, and I look forward to working with President Biden. — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 20, 2021

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, celebró la llegada de Biden a la presidencia y le dio la bienvenida de nuevo al Acuerdo de París, el cual fue abandonado por el expresidente Donald Trump, quien lo consideraba perjudicial para la economía estadounidense.

El Acuerdo de París se creó para atender el tema del cambio climático y establece una serie de medidas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

To @JoeBiden and @KamalaHarris.

Best wishes on this most significant day for the American people!

We are together.

We will be stronger to face the challenges of our time. Stronger to build our future. Stronger to protect our planet. Welcome back to the Paris Agreement! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 20, 2021

En un tono distinto, el presidente de Bolivia, Evo Morales, dio la bienvenida a Biden y habló de los desafíos que enfrentará el demócrata.

“Con sus antecedentes de haber apoyado la invasión a Irak, el nuevo presidente de EE.UU., Joe Biden, tiene ahora el desafío histórico de revertir la política intervencionista y segregacionista de Trump”, escribió.

Con sus antecedentes de haber apoyado la invasión a Irak, el nuevo presidente de EE.UU, Joe Biden, tiene ahora el desafío histórico de revertir la política intervencionista y segregacionista de Trump, que en lugar de extender puentes, construyó muros y encarceló a niños migrantes — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) January 20, 2021

En tanto, el presidente de Colombia, Iván Duque, felicitó a Joe Biden y a Kamala Harris y resaltó el mensaje de unión ofrecido por el nuevo presidente en su primer discurso.

Felicitamos al nuevo Presidente de EE.UU, @JoeBiden, y a su Vicepresidenta @KamalaHarris, a quienes les deseamos éxitos. Destacamos su mensaje de unión y reiteramos lo que ha sido una relación histórica, bipartidista y bicameral, que es cada vez más fuerte, con objetivos comunes. pic.twitter.com/cHfhXBm2xe — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) January 20, 2021

El papa Francisco también felicitó a Biden, quien es católico, y le dedicó sus oraciones para que tenga “fuerza y sabiduría en el ejercicio de su alto cargo”.

“Que bajo su liderazgo el pueblo estadounidense continúe sacando fuerzas de los elevados valores políticos, éticos y religiosos que han inspirado a la nación desde su fundación. En un momento en que las graves crisis que enfrenta nuestra familia humana exigen respuestas unidas y con visión de futuro, rezo para que sus decisiones estén guiadas por la preocupación por la construcción de una sociedad marcada por la justicia y la libertad auténticas, junto con el respeto inquebrantable de los derechos y la dignidad de las personas, todas las personas, especialmente los pobres, los vulnerables y los que no tienen voz”, expresó Francisco en su mensaje.

El mensaje del sumo pontífice fue dado a conocer a través de las fuentes oficiales del Vaticano.