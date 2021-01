Guardia Nacional de EU retira a 12 agentes de la toma de posesión de Biden por “comentarios inapropiados” | Newsweek México

Doce soldados de la Guardia Nacional de Estados Unidos fueron excluidos del dispositivo de seguridad de la investidura del presidente electo Joe Biden tras una investigación sobre eventuales lazos con extremistas, informó el martes el Pentágono

De los 12 removidos, dos lo fueron por “comentarios o textos inapropiados”, dijo a periodistas el comandante de la Guardia Nacional, general Daniel Hokanson, quien se negó a especificar la naturaleza de los comentarios.

“No estoy preocupado porque de una gran parte de nuestro cuerpo, 25,000, hemos identificado a 12”, señaló Hokanson, si bien ha recalcado que el cuerpo busca asegurarse de que hace lo “correcto”, según ha informado la cadena de televisión CNN.

Today, while 25,000 National Guard members support our federal and district partners for #Inauguration2021, more than 22,000 Guard men and women are fighting the spread of COVID-19, and more than 16,000 are on duty serving overseas. #InThisTogether pic.twitter.com/b9W3xYXIXf

— National Guard (@USNationalGuard) January 19, 2021