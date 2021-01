Alemania emite alerta para viajar a EU tras el asalto al Capitolio | Newsweek México

AUTORIDADES de Alemania emitieron este martes una alerta de viaje para Estados Unidos debido a las “violentas protestas” registradas durante el asalto al Capitolio el 6 de enero y debido a la “volatilidad” de la situación de cara a la investidura del presidente electo, Joe Biden.

Tal y como ha indicado el Ministerio de Exteriores en un comunicado, la “situación podría cambiar en cualquier momento”, especialmente antes de que Biden jure el cargo, el próximo 20 de enero.

Asimismo, el organismo especificó que “se esperan protestas violentas e insurrección en Washington y en otras zonas del país, especialmente en grandes ciudades y capitales estatales”.

La alerta del gobierno encabezado por Angela Merckel se produce casi una semana después de que una horda de seguidores de Trump irrumpiera violentamente en el Capitolio de Estados Unidos para detener la sesión de ratificación de los votos electorales.

Los disturbios, que se saldaron con cinco muertos y varias decenas de heridos y detenidos, habían llevado ya al Ministerio alemán a emitir una alerta para la zona de Washington.

La nueva alerta emitida hoy recomienda además alejarse de las sedes de gobierno en las capitales de los 50 estados del país y “evitar grandes aglomeraciones”.

En tanto, hoy The New York Times dio a conocer que el alemán Deutsche Bank, uno de los principales bancos que ha usado Donald Trump, ha tomado la decisión de no hacer más negocios con el presidente de Estados Unidos luego del asalto al Capitolio por parte de sus simpatizantes.

El mismo medio, que citó una fuente anónima, señala que el Deutsche Bank “no trabajará en el futuro ni con Trump ni con su empresa, aunque todavía mantendrá una relación durante los próximos años, pues la compañía de Trump debe más de 300 millones de dólares a la entidad”.

El banco ha sido durante 20 años la principal fuente de crédito para Trump, y tras la ola de violencia algunos de sus directivos han criticado públicamente el asalto al Congreso de la semana pasada. N

Con información de Europa Press.