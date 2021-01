Bancos deciden dejar de hacer negocios con Trump e inician cierre de sus cuentas personales | Newsweek México

DEUTSCHE BANK, uno de los principales bancos que ha usado Donald Trump, ha tomado la decisión de no hacer más negocios con el presidente de Estados Unidos luego del asalto al Capitolio por parte de sus simpatizantes, informó The New York Times.

El mismo medio citó a una fuente anónima, señala que Deutsche Bank “no trabajará en el futuro ni con Trump ni con su empresa, aunque todavía mantendrá una relación durante los próximos años, pues la compañía de Trump debe más de 300 millones de dólares a la entidad”.

El banco ha sido durante 20 años la principal fuente de crédito para Trump y tras la ola de violencia algunos de sus directivos han criticado públicamente el asalto al Congreso de la pasada semana.

Signature Bank, es otro banco donde Trump tiene cuentas bancarias personales con más de 5 millones de dólares y anteriormente le ayudó a financiar su campo de golf en Florida, ahora también ha decidido romper relaciones con el presidente tras el violento episodio.

El banco, en un comunicado, llamó al mandatario a dimitir “en interés de nuestra nación y del pueblo estadounidense”.

“Signature dejará de hacer negocios en el futuro con todos los miembros del Congreso que votaron en contra de certificar los resultados de las elecciones del pasado noviembre”, según dijo una vocera al Times.

En sus comentarios, enviados por correo electrónico, dijo que en el momento de los disturbios de la semana pasada de partidarios de Trump, el banco “comenzó a contemplar cómo abordar su disgusto y conmoción”.

El banco dijo: “Vimos al presidente de Estados Unidos alentar a los alborotadores y abstenerse de llamar a la Guardia Nacional para proteger al Congreso en el desempeño de su deber.

“Con todo esto, Signature Bank inició el proceso para cerrar las cuentas personales del presidente Trump. Signature Bank se compromete a no negociar en el futuro con ningún miembro del Congreso que haya votado para ignorar el Colegio Electoral ”, dijo la portavoz.

Confirmó que las cuentas personales de Trump con el banco tienen un valor de alrededor de 5.3 millones, citando información pública en el último informe de divulgación financiera de Trump. N