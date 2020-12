Con lo más destacado del pensamiento, la Ciudad de las Ideas llega a su decimotercera edición | Newsweek México

Este viernes 4 de diciembre se inaugura el Festival de Mentes brillantes.

LA CIUDAD DE LAS IDEAS, Festival Internacional de Mentes Brillantes llegará a la ciudad de Puebla, Puebla, del 4 al 6 de diciembre, con la participación de destacados artistas como el director de orquesta Zubin Mehta, la actriz Yalitza Aparicio, el compositor multidisciplinario y de música de concierto Tomás Barriero, la prima ballerina del Staatsballet de Berlín, Elisa Carrillo Cabrera, el tenor Alan Pingarrón y el virtuoso pianista Lang Lang.

El encuentro, consolidado como el escenario en el que confluyen los más relevantes exponentes del pensamiento, la ciencia, la tecnología, el emprendimiento, la cultura y el arte de todo el mundo, llega a su decimotercera edición con el apoyo del Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Turismo, la UNESCO, Management of Social Transformation Programms, Grupo Salinas y Poder Cívico, A. C. Asimismo, se sumaron a esta iniciativa Must Wanted Group y Leonardo da Vinci, The Experience Mexico.

Durante la presentación, Andrés Roemer, cofundador y curador honorario del Festival Internacional Mentes Brillantes, dijo que la educación y la cultura son una gran inversión en las personas y reconoció el trabajo y participación del gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien ha ofrecido todas las condiciones para que en esta edición puedan participar de manera gratuita todas y todos los poblanos interesados.

Andrés Roemer expresó que el poder suave, el de la cultura y la ciencia, es la mejor inversión para el desarrollo social y expuso que la Ciudad de las Ideas se ubica entre los encuentros de su tipo mejor posicionados en el mundo, distinguiéndose como el mejor organizado en los últimos años.

El curador honorario del festival recapituló que, a lo largo de su existencia, la Ciudad de las Ideas ha presentado a 13,000 ideastas, con un alcance promedio, en los últimos años, de 15 millones de personas. Roemer ve en la sana distancia una oportunidad para llegar a más personas por la vía de las redes sociales.

Destacó la presentación, en el curso de varios meses, del evento visual de Leonardo Da Vinci, en el Museo del Barroco, organizado por Bernardo Noval, además de agradecer los patrocinios de Banco Azteca, Grupo Salinas y Aeroméxico.

Las actividades de la Ciudad de las Ideas iniciarán el viernes 4 de diciembre a las 9:30 horas en el Auditorio Metropolitano de Puebla, con el DCI LAB, y la sesión RE-IMAGINE, en la que estarán presentes el grupo de world musicRadaid; el científico informático y empresario australiano Craig Wright, creador del Bitcoin, quien expondrá El genio (y la rivalidad) de Thomas Edison y Nikola Tesla. N