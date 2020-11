Es de valientes admitir que necesitas ayuda: Carla Morrison | Newsweek México

Tras un tiempo fuera de los escenarios, la cantante regresa con un estilo musical diferente, además de una serie de temas sobre salud mental y relaciones tóxicas.

DESPUÉS DE UN TIEMPO de cantarle al amor y al desamor, Carla Morrison vuelve a la escena musical con un estilo diferente, letras aún más maduras y una voz educada para interpretar canciones que hablan de la ansiedad, la depresión, el estrés y las relaciones tóxicas, padecimientos mentales que en esta pandemia han repuntado ante la incertidumbre mundial que el virus SARS-CoV-2 ocasiona desde diciembre de 2019.

Tras cuatro años sin un lanzamiento discográfico y dos fuera de los escenarios, la cantante, nacida en Tijuana, Baja California, vuelve con una nueva propuesta derivada de años de estudio musical en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París (CNSMDP) con especialidad en ensamble de jazz.

Es a partir del aislamiento social provocado por el COVID-19 que la cantante retoma el ejercicio musical y decide escribir y producir piezas musicales que hagan sentir a las personas más visibles ante los estragos de la ansiedad, el estrés y la depresión que han padecido en estos meses.

De esta forma nació el primer sencillo de una serie de temas que la cantante mexicana ya se encuentra preparando y que, hasta ahora, reunidos en un disco considera bautizar como El renacimiento, ello como una manera de nombrar el crecimiento personal que ha obtenido en estos últimos años. El resultado de esta primera aventura es el tema “Ansiedad”.

Con el apoyo de un director francés, Morrison comenzó a trabajar con esta nueva canción. De acuerdo con la también activista y filántropa, “Ansiedad” es una pieza en la que explica cómo es vivir con este padecimiento, por lo que considera importante lanzar este primer sencillo durante la pandemia.

“Fue muy padre sacar la canción ahora y sentir que la gente la ha recibido con mucho cariño porque mucha gente siente ansiedad; en Latinoamérica y en México hablar de nuestras preocupaciones es sinónimo de fragilidad, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Creo que es de valientes admitir que necesitas ayuda”, señala Carla Morrison en entrevista con Newsweek México desde Francia.

UN TEMA PARA ACOGER EN PANDEMIA

En “Ansiedad” Carla describe su situación y la desemboca en un tiempo en el que las personas necesitan ser escuchadas y sentirse acogidas y comprendidas tras las dificultades de afrontar el confinamiento forzoso.

Tal y como lo menciona la cantante, “Ansiedad” es un tema que conecta al instante con quienes han padecido este trastorno o depresión durante la pandemia. La introducción de la letra es una analogía de los primeros síntomas de alerta que devienen en un trastorno de pánico, también conocido como ataque de pánico.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Mental, del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, las personas con trastorno de pánico experimentan ataques repentinos y repetidos de miedo que duran varios minutos o más.

Los ataques de pánico se caracterizan por el temor a los desastres, miedo a perder el control o cuando no hay un peligro real frente a ellos. Aunado a ello, las personas también llegan a tener reacciones físicas durante el embate, como sentir que tendrán un ataque al corazón o no poder respirar.

Este trastorno puede ocurrir en cualquier momento y conlleva a que una persona se desanime o se avergüence por no poder llevar a cabo rutinas normales como ir a la escuela, trabajar, ir a la tienda o conducir.

En la letra, Morrison canta: “Quiero hablar y no puedo, respirar y no puedo, enfrentarlo y no puedo. No puedo”. Es decir, repasa los síntomas que acompañan a un ataque de pánico y sus afectaciones en la autoestima de las personas.

La cantante explica a este medio la importancia de generar una cultura del cuidado de la salud mental: “si hay algo que nos hace más fuertes y capaces de confrontar los problemas diarios y de nuestra vida mientras vamos creciendo es conocernos a través de la terapia”.

CONOCERTE PARA NO CAER

Carla se concibe como una persona altamente sensible. Aceptarse así le permite ver una forma diferente de las situaciones que ha tenido que enfrentar, como lo agradable que es sentir empatía y conexión con las emociones de la gente.

También sabe que, al ser emocionalmente sensible, si se expone a leer por largos periodos las noticias o si la hace de psicóloga —todo el tiempo— con sus amistades, caerá en un cansancio emocional. Y físicamente, si no duerme bien o toma más de tres cafés al día “bien cargados”, como señala, el desenlace no será nada bueno.

“Si hago todo eso ya sé en qué territorio me estoy metiendo, entonces, el hecho de poder hablar de estas cosas y hacer una canción que sea el comienzo de una conversación así me parece vital porque creo que en México y Latinoamérica a veces todo es un chiste”, sanciona.

Con motivo de la celebración del Día de la Salud Mental, el pasado 10 de octubre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó un estudio en el que incluyó a 130 países para detectar los estragos que la pandemia de COVID-19 ha ocasionado en la salud mental de la población mundial.

El 89 por ciento de los países señalaron que la salud mental y el apoyo psicosocial son parte de sus planes nacionales en respuesta a la pandemia de COVID-19; pero tan solo 17 por ciento de esos países disponen de una financiación adicional suficiente para sufragar esas actividades.

En México, la Secretaría de Salud puso al alcance de las personas una serie de líneas telefónicas de ayuda para atender casos relacionados con la salud mental, en conjunto con instituciones como la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil,

A. C., Línea de la Vida de Conadic, Unidad de Inteligencia Epidemiológica Sanitaria y el Instituto Nacional de Psiquiatría.

Carla Morrison señala que aceptar que se tiene un problema no significa que “se esté enloqueciendo”; al contrario, dice, “la ansiedad la sentimos todos, pero si este padecimiento repentino no les permite vivir, si ya están experimentando palpitaciones y de la nada sienten cosas que no sentían, mejor hay que pedir ayuda”.

RENACER EN PARÍS

Además del tema “Ansiedad”, que se estrenó el pasado mes de septiembre, ahora Carla Morrison presenta la canción “No me llames”, considerada por la artista como el segundo de una serie de actos, ya que es el momento en que una persona corta en seco y de raíz con las relaciones tóxicas.

Para la cantante, esta es una canción de amor propio que motiva a valorarse y salir de estos círculos viciosos por los que una persona pasar en una relación. “Lo quise hacer con un lenguaje contemporáneo porque ahora la gente se escribe o se busca por internet, entonces es ‘no me llames, no me busques, no me escribas’, porque ya sé cómo es esto y ya no quiero ser parte de él”, añade.

Actualmente, Carla graba las canciones de lo que será su nuevo disco, en el que hablará de aquellos momentos por los que tuvo que pasar para llegar hasta este punto de estabilidad en su vida.

“Tuve que buscar dentro de mí y tuve que encontrarme otra vez, notar las cosas que tuve que perder y las cosas que tuve que ganar. Es un poco todas esas partes de las que no he hablado y que tuve que vivir sola. Quiero compartir mi música con canciones que te hablen directamente. Creo que todos tenemos esa hambre de renacer y hacer muchos cambios en nuestros procesos de vida”, finaliza.