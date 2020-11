"No puedo seguir mostrando esto": Fox corta transmisión en vivo de la vocera de Trump | Newsweek México

El canal estadounidense Fox News interrumpió la transmisión de una conferencia de prensa de la vocera de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, cuando acusaba de un supuesto fraude y voto ilegal en las elecciones.

“Queremos máxima transparencia, queremos cada voto legal contado…”, declaraba McEnny, quien antes había acusado al Partido Demócrata de robar la elección, cuando el presentador Neil Cavuto hizo el corte.

Fox News cuts away from Kayleigh McEnany and the Trump campaign's press conference: "Unless she has more details to back that up, I can't in good countenance continue showing you this" pic.twitter.com/BqeXINaZwe

— nikki mccann ramírez (@NikkiMcR) November 9, 2020