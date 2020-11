Televisoras cortan declaraciones de Trump por asegurar que hubo fraude en la elección sin dar pruebas | Newsweek México

En un mensaje al país, el presidente Donald Trump afirmó, sin presentar evidencia concreta, que los demócratas están tratando de “robarle” la elección.

“Si cuentan los votos legales, gano fácilmente. Si cuentan los votos ilegales, pueden intentar robarnos la elección”, dijo el mandatario republicano tras declararse ganador de los comicios el miércoles, horas después del cierre de las urnas.

Ante esas afirmaciones, las cadenas de televisión estadounidense más importantes decidieron cortar el mensaje en directo para mostrar que hasta ahora no existen pruebas sobre un posible fraude electoral.

ABC, NBC, CBS, MSNBC, la radio pública de NPR, Univision, están entre los medios que decidieron no seguir transmitiendo las alegaciones del presidente. Otros, como CNN, colocaron un mensaje en la pantalla que alertaba sobre la falta de pruebas por parte del mandatario.

MSNBC immediately cuts off Trump when he moves to undermine the integrity of US election system.

"Here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States but correcting the President of the United States…" pic.twitter.com/IwVshBmosK

— Oliver Darcy (@oliverdarcy) November 5, 2020