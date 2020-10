Ambientalistas interpondrán amparos para acceder a información del relleno sanitario de Aguascalientes | Newsweek México

Integrantes de organizaciones ambientales de la entidad promoverán amparos ante instancias federales para tener acceso a la información sobre la construcción de la VI Etapa A del relleno sanitario de San Nicolás y el avance del municipio de Aguascalientes en las correcciones de los procesos del manejo de residuos sólidos urbanos que dieron lugar a una clausura parcial de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROESPA) en el mes de julio.

El biólogo y presidente de Facultad A.C., Adolfo Muñoz Torres, señaló que se buscará la intervención de las autoridades federales para conocer si hubo omisiones en el desempeño de funcionarios estatales y municipales que provocaron las irregularidades administrativas y técnicas en la operación del basurero, y que a pesar de eso, se autorizó la apertura de una nueva etapa.

“Ante este panorama, informamos que presentaremos los amparos correspondientes por la falta de respuesta de la autoridad, exigiremos la reparación de los daños ambientales que existan y también procederemos ante la Función Pública y solicitaremos la intervención del Sistema Estatal Anticorrupción, aunque los que ahí trabajen dependan del gobierno del estado; no podemos mantenernos al margen de lo que está pasando, por eso procederemos por la vía legal a partir de la próxima semana”.

A inicios de julio, la PROESPA clausuró las etapas IV, V, VI y VI-A luego de que se certificaran fallas en el proceso de compactación de los residuos sólidos y en el manejo de los lixiviados que podrían estar causando graves afectaciones a los mantos acuíferos.

Desde entonces, las organizaciones ambientalistas giraron oficios al ayuntamiento de Aguascalientes, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROESPA) y a la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA), pero de todas sólo se les dio acuse de recibo de los documentos pero no la información sobre el avance de las acciones para solucionar las anomalías del relleno sanitario.

“Seguimos esperando información, se les pidieron aspectos muy puntuales para que no divagara alguna autoridad en sus respuestas, que fueran muy puntuales, pero no hemos recibido respuesta, no nos han dicho absolutamente nada”, señaló la consultora jurídica ambiental, Rebeca Castillo.

De igual manera, dijeron desconocer la suspensión del Centro de Valorización de Residuos Sólidos del relleno sanitario, cuyo contrato fue otorgado por el municipio de Aguascalientes a la empresa PIMSA S.A. de C.V. y que posteriormente fue cancelado por la falta de trámites administrativos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Desconocemos totalmente el proceso porque no hemos tenido la oportunidad de estar ahí, nos hubiera gustado poder estar en la inauguración de la etapa del relleno, para ver cuál es la condición en la que se encuentra integralmente el relleno sanitario”, comentó Adolfo Muñoz.

Derivado de esto, la secretaria de Servicios Públicos del municipio capital, Miriam Tiscareño Rodríguez, señaló que se buscarían otras alternativas para la disposición final de los residuos sólidos urbanos de la capital y de los otros 10 municipios que utilizan el relleno sanitario, entre ellas la implementación de un proceso de embalaje seco de los recursos.

Ante esta posibilidad, la asesora en residuos sólidos de IMEXA, María Esther Figueroa, refirió que al igual que el centro de valorización, este método resultaría muy costoso para el municipio de Aguascalientes y no atendería a las necesidades de la población.

“Un embalaje seco consiste en la compactación de la basura a 500 kg. por metro cúbico y luego se cubre de tierra, con una ingeniería capaz de comprimir y contener los lixiviados y el biogás, y eso se cubre; en los países como el nuestro no es recomendable porque no tenemos ni el dinero y además nuestra basura contiene mucha materia orgánica y va a generar mucho biogás y lixiviados, nosotros un 60% de materia orgánica en nuestros residuos”.

Por ello, mencionó que la mejor opción es el relleno sanitario, siempre y cuando se subsanen las irregularidades en su operación y se vuelva a tener en las condiciones que lo llevaron a ser el mejor tiradero de residuos sólidos urbanos de Latinoamérica.

“Un embalaje seco es costosísimo en su operación, si un relleno sanitario que es bajo en su costo de operación no se hace, el problema está en eso, métodos hay muchos, pero no tenemos un sitio, ahorita este sitio está copado, ya llegó a su máximo, nosotros seguimos generando mil toneladas diarias de basura y ya se debería estar viendo una situación a largo plazo”, concluyó.