A Vicenta Espinosa 'le amarraron las manos' en investigación sobre 'moches': Rosendo Colorado | Newsweek México

Rosendo Colorado, quien se ha identificado como operador financiero de la ex secretaria de Bienestar Social, Cinthya Gissel García Soberanes en el cobro de “moches” a empresarios, señaló que, si el gobierno de Jaime Bonilla no ha actuado contra los involucrados en el fraude porque no ha querido, ya que cuenta con pruebas suficientes para llegar hasta las últimas consecuencias.

El también ex diputado acusó que a Vicenta Espinoza Martínez, secretaria de la Honestidad y la Función Pública, “creo que le amarraron las manos para que no hiciera nada, porque finalmente no hay sanciones contra nadie… insisto, había vídeos del retén, había declaraciones, mis mensajes de Whats App donde se veía todo”.

En una transmisión en vivo, Rosendo Colorado habló públicamente sobre el caso de corrupción en el que reconoce haberse involucrado como operador de García Soberanes y el ex Oficial Mayor, Jesús Núñez.

Dijo que el fraude se fraguó durante la transición de la administración del estado, a través de los donativos recibidos para el programa “Voluntariado con Bonilla gente como tú”, recursos con los que se entregaban desayunos escolares y ayuda comunitaria.

Cinthya Gissel y Jesús Núñez recibieron 20 millones de pesos y 200 mil dólares de empresarios amigos de Rosendo Colorado, a los que les prometieron favorecerlos con contratos, una vez que iniciara el gobierno de Jaime Bonilla, confirmó el propio Rosendo.

Uno de estos empresarios es Humberto Valdez García, a quien se le ofreció convenios de proveeduría para la elaboración de desayunos en instituciones educativas y los penales estatales.

Además, Colorado confirmó que la empresa sonorense Blue Propane aportó a la campaña de Jaime Bonilla 800 mil pesos y que tenían la intención de abrir 10 gaseras en la región, particularmente en Tijuana, municipio en el que estaba vigente una moratoria que impedía la apertura de estaciones de gas.

De los “moches”, anotó que los exfuncionarios involucrados solo devolvieron alrededor de 14 millones de pesos a los empresarios, quedando pendiente por regresar 7 millones de pesos a los empresarios, cantidad que, acuso, García Soberanes y Jesús Núñez se repartieron.

En el vídeo, Rosendo Colorado acusó al delegado federal, Alejandro Ruiz Uribe de filtrar información relacionada con el caso, como es el vídeo grabado el 27 de septiembre de 2019 en un retén en el que se detuvo a García Soberanes y a su secretario particular Einar André Hernández Garza, quien transportaba 4 millones de pesos.

Rosendo Colorado presentó dos denuncias, una ante la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública y otra ante la Fiscalía General del Estado de Baja California, esta última cerrada por falta de pruebas, según reportó la propia FGE el 15 de abril.

La presentada ante la dependencia a cargo de Vicenta Espinoza sigue vigente, pero sin registro de avance.

Rosendo expuso que al anunciar que hablaría sobre el caso Vicenta Espinosa lo buscó y le dijo: “oye Rosendo, amigo, estamos investigando créeme que estamos investigando”, lo cual dijo no creer.

Ya pasó un año, no hicieron nada, es triste, hice las cosas bien, les aseguro, yo no me chingué lana”.

En la transmisión denunció haber recibido amenazas “de muerte” de la pareja de Cinthya Gissel.