Estados Unidos compra casi el 100 % de suministros de remdesivir de los próximos tres meses | Newsweek México

El gobierno de Estados Unidos compró casi todos los suministros disponibles en los próximos tres meses en todo el mundo de remdesivir, el medicamento que ha tenido efectos positivos contra el COVID-19.

La administración de Donald Trump compró más de 500,000 cursos de tratamiento de remdesivir, es decir el 100% de la producción de la farmacéutica Gilead Science para julio, más el 90 % de la de agosto (174,900 vial [frascos]) y septiembre (232,800 vial ), además de una asignación para ensayos clínicos.

Este lunes Alex Azar, el secretario de salud de EU, informó en un comunicado que el presidente Trump llegó a “un acuerdo increíble” para garantizar que los estadounidenses tengan acceso al primer tratamiento terapéutico autorizado para COVID-19.

The President has secured more than 500,000 treatment courses of the drug remdesivir for American hospitals through September. We are doing everything in our power to learn more about life-saving therapeutics for COVID-19 and secure access for Americans. https://t.co/uDjHtF9MR2 pic.twitter.com/bPPbgtjKod

— Secretary Alex Azar (@SecAzar) June 29, 2020