Autopsia privada de George Floyd reveló que otros dos policías estuvieron implicados en su muerte | Newsweek México

Los abogados de la familia de George Floyd informaron que la autopsia, pagada por la familia para ayudar a determinar la causa de muerte, reveló que Floyd soportó en su espalda el peso de otros dos oficiales.

“No solo fue la rodilla en el cuello de George la causa de esta muerte, sino también el peso de los otros dos policías en su espalda que no solo impidieron el flujo de sangre en su cerebro sino también el flujo de aire en su cerebro”, dijo Antonio Romanucci, representante legal de la familia, en un mensaje a medios.

“Not only was the knee on George’s neck a cause of this death, but so was the weight of the other two police officers on his back”

Attorney Antonio Romanucci, representing George Floyd’s family, says all the officers on scene are “criminally liable” https://t.co/4c3t0SXdTB pic.twitter.com/MmfBXvZdxE

— BBC News (World) (@BBCWorld) June 1, 2020