Trump se refugió en un búnker de la Casa Blanca por protestas contra el racismo | Newsweek México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refugió en un búnker de la Casa Blanca este viernes debido a las protestas contra el racismo y la brutalidad policial, reportó la prensa estadounidense.

Una fuente anónima dijo al diario The New York Times que este viernes los agentes del Servicio Secreto llevaron al mandatario al búnker subterráneo, utilizado en el pasado durante los ataques terroristas.

Según el protocolo del servicio secreto, su hijo Baron y su esposa, Melania, debieron acompañarlo al área protegida.

Trump, agregó The Associated Press, pasó casi una hora en el búnker mientras los manifestantes se encontraban en los alrededores de la Casa Blanca.

El sábado por la mañana, Trump aplaudió el “gran trabajo” del Servicio Secreto y dijo que si los manifestantes se hubieran acercado a la barda, se les hubiera “recibido con los perros más viciosos y las armas más siniestras que he visto”.

….got too frisky or out of line, they would quickly come down on them, hard – didn’t know what hit them. The front line was replaced with fresh agents, like magic. Big crowd, professionally organized, but nobody came close to breaching the fence. If they had they would….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020