¿Qué es Antifa, el grupo que Trump culpa por los disturbios durante las protestas? | Newsweek México

El presidente Donald Trump acusa a Antifa de la ola de disturbios en Estados Unidos e indicó que ese grupo izquierdista será considerado “terrorista” como Al Aqueda y el Estado Islámico

El asesor de Seguridad de la Casa Blanca, Robert O’Brien, y el Fiscal General, Bill Barr, consideran a los miembros de Antifa como “militantes radicales” por atizar la violencia.

“Estados Unidos designará a ANTIFA como Organización Terrorista”, tuiteó Trump.

“I don’t see any indication that there were any white supremest groups mixing in. This is an ANTIFA Organization. It seems that the first time we saw it in a major way was Occupy Wall Street. It’s the same mindset.” @kilmeade @foxandfriends TRUE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 1, 2020