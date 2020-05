Facebook y Twitter chocan tras amenaza de Trump a redes sociales | Newsweek México

Las redes sociales, blanco de críticas desde múltiples frentes, se encuentran ante una nueva disyuntiva: ceder a los reclamos del presidente Donald Trump, que amenaza con cerrarlas, o gestionar la desinformación política durante la campaña electoral en Estados Unidos.

Este jueves, Trump dijo en Twitter que hoy “¡será un gran día para las redes sociales y la justicia!”.

Hasta ahora, las plataformas habían evitado enfrentarse directamente al voluble mandatario en la moderación de contenidos falsos o peligrosos, pero Twitter tiró la primera piedra.

El martes, dos tuits de Donald Trump, en los que opina sobre el sistema de votación por correo y dice entre otras cosas que darán resultados electorales “fraudulentos”, aparecieron acompañados por primera vez de un ícono con un signo de exclamación y un enlace etiquetado “Consigue los hechos sobre la votacion epistolar” (“Get the facts about mail-in ballots”).

La respuesta del inquilino de la Casa Blanca no se hizo esperar. Trump, quien mantiene una prolífica actividad en esa red, donde lo siguen unos 80 millones de usuarios, acusó a la empresa de “interferir en la elección presidencial de 2020” y amenazó con “regular fuertemente” e incluso “cerrar” estos foros virtuales.

La posición tomada por Twitter fue vista como un primer y alentador paso por activistas y políticos que critican a las plataformas por aplicar criterios dispares en su lucha contra la desinformación.

Mark Zuckerberg, el jefe de Facebook, mostró su descontento con la intervención de Twitter.

“Creo firmemente que Facebook no debería ser el árbitro de la verdad sobre todo lo que la gente dice en línea”, dijo en una entrevista con Fox News, que se emitió parcialmente este miércoles.

“Las empresas privadas, especialmente las plataformas, probablemente no deberían estar en la posición de hacer eso”, insistió.

A su vez, Jack Dorsey anunció que “seguiremos señalando información incorrecta o disputada sobre las elecciones a nivel mundial”.

Fact check: there is someone ultimately accountable for our actions as a company, and that’s me. Please leave our employees out of this. We’ll continue to point out incorrect or disputed information about elections globally. And we will admit to and own any mistakes we make.

