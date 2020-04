China eleva un 50 % el número de muertos por COVID-19 en Wuhan; Trump acusa que la cifra es mayor | Newsweek México

Las autoridades chinas anunciaron un incremento del 50 % a las víctimas mortales por COVID-19 en Wuhan, por lo que el total ahora rebasa los 4,500.

China anunció este viernes 1,290 muertos suplementarios en Wuhan, la cuna de la pandemia, por víctimas que fallecieron en sus casas. El número total de víctimas mortales es ahora de 4,632.

El ajuste en el registro elevó las acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump quien ha señalado que China oculta información de las decesos por coronavirus en ese país.

“China acaba de anunciar una duplicación en el número de sus muertes por el Enemigo Invisible”, publicó Trump este viernes en su cuenta de Twitter este viernes, y añadió que el número sería mayor que lo declarado y “mucho mayor que el de Estados Unidos”, donde ya se registran más de 31,000 muertos.

China has just announced a doubling in the number of their deaths from the Invisible Enemy. It is far higher than that and far higher than the U.S., not even close!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020