Los robots Optimus de Tesla se utilizarán para explorar la superficie de Marte, confirmó este jueves Elon Musk. En palabras del empresario sudafricano, las máquinas humanoides, que fueron presentadas inicialmente como asistentes domésticas en octubre de 2024, serán enviadas “con suerte” al planeta rojo en un vuelo de SpaceX a finales de 2026.

En contexto, Elon Musk sugirió el desarrollo de Optimus en 2021. Un año después presentó el primer prototipo. La primera versión del robot tenía un peso de 57 kilogramos y medía 1.75 metros. Además, podía caminar, transportar cargas livianas y mover pequeños objetos de un lugar a otro. El último modelo, presentado el año pasado, se puso a disposición de los asistentes para conversar, bailar y servir bebidas, como resume Wired.

Llevar la humanidad a Marte ha sido uno de los objetivos a largo plazo del magante y aliado de Donald Trump desde hace tiempo, y su empresa más rentable, SpaceX, es vital para los planes de la NASA. El uso de los robots Tesla Optimus, bípedos y autónomos, demuestra que Musk está aumentando su influencia en la exploración espacial estadounidense.

Starship will hopefully depart for Mars at the end of next year with Optimus explorer robots! https://t.co/8dzlxzFg0h

— Elon Musk (@elonmusk) April 10, 2025