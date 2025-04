El mítico lobo “terrible” —famoso por haber inspirado a los huargos de la Casa Stark en Game of Thrones— ha sido traído de vuelta a la vida tras más de 12,500 años de extinción, gracias a un innovador proceso de ingeniería genética y clonación liderado por la empresa Colossal Biosciences.

COLOSSAL PRESENTA A RÓMULO, REMO Y KHALEESI

La biotecnológica estadounidense anunció el nacimiento de Rómulo y Remo, dos cachorros de seis meses considerados los primeros animales oficialmente “desextintos”. La hazaña se logró mediante la edición genética de 20 genes de lobos grises, utilizando ADN antiguo extraído de fósiles de entre 11,500 y 72,000 años de antigüedad.

Además, Colossal reveló la existencia de una tercera cría, una hembra bautizada como Khaleesi, en honor a la protagonista de Game of Thrones.

“Esta es la primera desextinción exitosa del mundo. No es ciencia ficción, es ciencia hecha realidad”, declaró Colossal en su comunicado oficial.

¿CÓMO SE LOGRÓ LA RESURRECCIÓN DEL LOBO TERRIBLLE?

El equipo científico utilizó restos fósiles, incluido un diente de 13,000 años y un cráneo de 72,000 años, para extraer el ADN necesario. Con esas secuencias, editaron el genoma del lobo gris (Canis lupus) para replicar características clave del Canis dirus, como el tamaño robusto, pelaje espeso y mandíbulas más fuertes.

Posteriormente, los embriones fueron implantados en hembras caninas, dando lugar al nacimiento de los tres ejemplares en una reserva ecológica certificada por la American Humane Society, equipada con vigilancia 24/7 y zonas de interacción controlada.

UNA HAZAÑA GENÉTICA

El autor de la saga Canción de Hielo y Fuego, George R.R. Martin, también forma parte de esta historia: es asesor cultural de Colossal. En sus palabras:

“Aunque muchas personas piensan que los huargos son criaturas de fantasía, los lobos terribles tienen una rica historia ecológica y merecen una segunda oportunidad”.

¿QUÉ ES EL LOBO TERRIBLE?

El lobo terrible (Canis dirus) fue un depredador del Pleistoceno que vivió en América hace entre 3.5 y 2.5 millones de años, hasta su extinción al final de la última glaciación. Era hasta un 25% más grande que el lobo gris actual, con una constitución más pesada y un pelaje claro, características que han sido replicadas en los cachorros.

En la cultura pop, el lobo terrible ha figurado no solo en Game of Thrones, sino también en videojuegos como World of Warcraft y en juegos de rol como Dungeons & Dragons.

¿QUÉ SE PUEDE ESPERAR DE LOS NUEVOS LOBOS TERRIBLES?

Colossal anunció que los cachorros están en proceso de socialización y análisis genético continuo. En un video publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), Rómulo y Remo aparecen aullando en su nuevo hábitat natural. La empresa planea crear una población estable de lobos terribles en un entorno controlado para estudiar su posible reintegración a ecosistemas protegidos. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: