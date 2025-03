La delegación de la Cruz Roja en Aguascalientes busca que los ciudadanos puedan realizar un donativo voluntario al pagar el control vehicular, a fin de fortalecer los servicios de emergencia que brinda la institución.

El delegado de la Cruz Roja en el estado, Jaime del Conde Ugarte, explicó que este esquema ya opera en al menos 17 estados del país y permitiría obtener recursos adicionales para mejorar la atención prehospitalaria.

Una de las propuestas es la opción de aportar 20 pesos al momento de pagar el refrendo vehicular, lo que se reflejaría en el recibo.

“La gente podrá decidir si quiere darlo o no. Si no lo desea, solo tendrá que firmar que no quiere hacer el donativo, y se le cobrará únicamente el refrendo”, indicó el delegado.