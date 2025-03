“Wallace, la anti mujer. Qué suerte que no tuvo que enfrentar lo que le espera Norma Piña. Ambas representan lo más podrido del poder judicial. Los que por años han apoyado, deben sentir vergüenza; los que la protegieron, sus cómplices, son remanentes de un sistema fallido. Padre Solalinde”. Qué pena, sus palabras son más violentas que las “corridas de toros”. Solalinde requiere un psiquiatra. La señora Wallace, no podrá contestarle. Amenaza a la Doctora Norma Piña a la luz pública con un rencor heredado. Su siguiente predicado es justificación de su compromiso político. Olvidó su ministerio para ser pitoniso. Amenazar lo tiene impedido legal y religiosamente. Una narrativa permitida e indigna en una presumida democracia sin “razón cordial”.

Con certeza no valora que en antaño la mujer fue injustamente excluida en la sociedad y del Estado. Por su cosmovisión festeja ese desequilibrio. “Mujeres y Hombres” desde siempre debieron hacer un diálogo entre pares. Dejemos a Solalinde y sus miserias. Reacciono a sus predicados siniestros. Comentaré impulsos de la Mujer en filosofía (1).

Hipatia de Alejandría, filósofa, matemática, astrónoma, docente egipcia, 355-415 d.C. Escuela Neoplatónica. Escribió sobre geometría, álgebra y astronomía, y diseñó instrumentos científicos, astrolabio plano, densímetro…; preocupada por los problemas políticos y sociales, mantuvo reuniones con municipales y funcionarios del Imperio. Hildegarada de Bingen, polímata alemana, 1098-1179. Escribió: teología, botánica, medicina y música. Es famosa por su concepto de “Viriditas” o “verdor”, que representa la fuerza vital cósmica que infunde el mundo natural. Una figura influyente en la Iglesia.

Ilustración, siglos XVII y XVIII. Primacía de la razón. Émilie du Châtelet, filósofa, matemática, física francesa, tradujo y comentó “Principia Mathematica” de Newton. Mary Wollostonecrafy, filósofa, escritora y activista inglesa, de las pioneras del feminismo, 1759-1797. Su obra “Vindicación de los derechos de la mujer”, 1792. Argumenta, “las mujeres no son naturalmente inferiores a los hombres, sino que no reciben la misma educación”. Escribió novelas, cuentos, ensayos, tratados y un libro de literatura infantil. Su hija Mary Shelley es autora de “Frankenstein”. Marie Paulze Lavoisier, química francesa y esposa de Antoine Lavoisier, colaboró estrechamente con él en experimentos y traducciones científicas. Anne Conway, filósofa inglesa cuya obra “The Principles of the Most Ancient and Modern Philosophy” influyó en el desarrollo del pensamiento metafísico.

Edad Moderna. Margaret Cavendish, 1623-1673, Duquesa de Newcastle, de las primeras mujeres en participar activamente en debates filosóficos. Conocida por su obra “Observaciones sobre la filosofía experimental”, pensamiento liberal y teoría del atomismo. Elizabeth de Bohemia, 1618-1680, alemana, mantuvo una notable correspondencia filosófica con René Descartes, quien le dedicó “Los principios de la filosofía”.

Posmodernidad. Judith Butler, filósofa estadounidense, su trabajo en teoría de género y filosofía política; obra influyente es “Gender Trouble”, donde introduce el concepto de performatividad de género. Nancy Fraser, filósofa y teórica social estadounidense, conocida por sus reflexiones sobre justicia, globalización, neoliberalismo. Sarah Kofman, filósofa y escritora francesa, conocida por sus estudios sobre Freud y Nietzsche, así como por su análisis del tratamiento de la mujer en la filosofía. Simone de Beauvoir, su obra, entre otras, “El segundo sexo”, se publicó antes de la era posmoderna. Su influencia en el pensamiento feminista y filosófico sigue siendo relevante. Hélène Cixous, escritora y filósofa francesa, conocida por su trabajo en teoría literaria y feminista, especialmente su concepto de “escritura femenina”. Rosi Braidotti, filósofa italiana, su trabajo referencial en teoría feminista y posthumanismo, “The Posthuman”. Silvia Federici, filósofa y activista italiana, trabajó teoría feminista y crítica del capitalismo, su obra “Caliban and the Witch” es muy influyente. Miranda Fricker, filósofa británica, su obra “Epistemic Injustice” aborda dos vertientes: “Testimonio injustamente desacreditado por prejuicios”; y, “Hermenéutica, incapacidad de hacer inteligible una experiencia social significativa” debido a la marginalización exegética, la reflexión permite revisar la reforma judicial, precisamente por estar fundada en injusticias para participar en prácticas epistémicas y, cómo se relacionan con el poder social y los estereotipos, posverdad de la primera minoría.

Filósofas en México. Fanny del Río, recupera aportaciones de las mujeres en la filosofía. Virginia Aspe, la filosofía desde una perspectiva de género, especialista en Sor Juana Inés de la Cruz. Graciela Hierro, ética y filosofía de la educación, justicia y equidad de género, Juliana González, bioética y filosofía de la ciencia. María del Carmen Rovira Gaspar, justicia social y los derechos humanos. Mercedes Gascón Bates, la Ética en su visión siglo XXI. Leticia Mayer, igualdad de género en el ámbito académico, María del Rosario Acosta López, estética y filosofía del arte… solo por mencionar algunas.

Solalinde seguirá con su posverdad, manipulación emocional, prurito a desinformar, la desconfianza en instituciones que le dictan sus verdaderos “santos”, impulsando su tergiversación de la verdad… Atroz su relevancia en la izquierda de primera minoría, sus redes sociales y medios de comunicación para influir en la percepción pública y decisiones colectivas.

(1). – “Feminist Philosophies A-Z”, Nancy McHugh.

Ignacio Ruelas Olvera, cuenta con estudios en Ingeniería Industrial, Filosofía y Derecho. Fue diputado en la LII Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes y presidente de la Comisión Permanente. Ha colaborado en el Poder Ejecutivo del estado y en la Secretaría de Educación Pública en Aguascalientes. Trabajó en la Comisión Federal Electoral, Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional Electoral y fue fundador del Instituto Federal Electoral. Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad del autor.