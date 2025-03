El reclutamiento forzado a través de falsas ofertas de empleo no es una realidad que viva Aguascalientes, aseguró el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Aguascalientes, Juan Carlos Soledad Pérez, quien no obstante, emitió una serie de recomendaciones a la ciudadanía para evitar ser víctima de este tipo de casos.

Según el líder empresarial, cualquier persona de la República está expuesta a este tipo de ofertas aún cuando ello implique un importante desplazamiento de sus ciudades de origen, por lo que, primordialmente, se debe investigar el origen y la mayor información posible sobre la vacante.

“Los mismos consejos que le daríamos a un ser querido, hay que tener muy claro con quien se busca establecer la relación laboral, no tomar estas decisiones a la ligera, informarnos bien, si se pudiera con empresas formales bien establecidas y mucha cautela en la toma de decisiones” recomendó.

Para ello, Soledad Pérez recomendó inclinarse por empresas correcta y legalmente establecidas, pues ello reducirá los riesgos que la informalidad no puede garantizar al ofrecer un empleo.

“Habrá que seguir buscando los medios oficiales con compañías establecidas, pues sin ser alarmista ya que no es una realidad que vivimos en Aguascalientes, no estamos exentos de estas situaciones. Hay que tener mucho cuidado y no confiarnos de todo lo que escuchamos o vemos en internet” advirtió.