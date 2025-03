Alumnas de la Escuela de Dirección de Negocios Alimentarios de la Universidad Panamericana campus Aguascalientes participaron en el concurso Reto ANTAD Emprendedor 2025 donde presentaron sus propuestas de productos alimentarios, obteniendo el tercer lugar.

Impulsando el futuro de la industria alimentaria

Reto ANTAD Emprendedor es un concurso anual dirigido a estudiantes de nivel licenciatura y posgrado que desean potenciar sus emprendimientos de manera que la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C. pueda destacar los productos más innovadores y con altas posibilidades de ser comercializados en el mercado.

Como parte del programa Emprendimiento, liderado por la Mtra. Carolina Hernández, profesora investigadora de la Escuela de Dirección de Negocios Alimentarios, se postularon cuatro productos de los cuales tres fueron finalistas y tuvieron la oportunidad de presentar sus propuestas ante un jurado compuesto por empresas como DHL, La Comer, Coppel, Sanborns, Del Sol, entre otros.

El objetivo de esta iniciativa en la Escuela de Dirección de Negocios Alimentarios es apoyar e impulsar a los estudiantes en sus emprendimientos para que puedan desarrollarlos de manera profesional; en este sentido, no sólo potencializan sus habilidades culinarias, sino también desarrollan productos procesados y tienen la posibilidad de generar negocio a través de ellos.

“Yo trabajo con ellos el desarrollo del producto y una vez elaborado, trabajamos de la mano de profesores de la Academia de Negocios para que aprendan a realizar un plan de negocio; este año también colaboramos con estudiantes de la Facultad de Ingeniería para el desarrollo de la imagen”, comenta la Mtra. Carolina.

Productos que innovan el mercado

Los productos presentados fueron Serpentiras de Ana Victoria Martínez, Yog Bite de Loredana Rivas y Zen Vita de Samantha Gómez, mismo que obtuvo el tercer lugar en la categoría Supermercados en Reto ANTAD Emprendedor 2025.

Serpentiras

Desde que era pequeña, Ana Victoria mostró interés por la elaboración de productos alimentarios y fue su gusto por los snacks sabor ácido-picante que realizó un chili dip que motivó a la creación de su marca Serpentiras, unas tiras de gomita suave sabor sandía y cubiertas con el chili dip y chile en polvo. También el empaque contiene un extra de chili dip.

“Algo que hace único a mi producto es que tiene todos los sabores en un solo bocado. Además, los consumidores pueden personalizar con el picante que deseen y pueden disfrutarlo en cualquier momento del día como un snack”, resalta Ana Victoria.

Asimismo, destacó la importancia de crear sinergia con otras carreras, pues los alumnos de la carrera de Ingeniería en Innovación y Diseño le brindaron su apoyo para crear el prototipo del empaque de su producto.

Gracias a esta experiencia, Ana Victoria invita a todos los emprendedores a que confíen en su producto y siempre busquen darle un valor agregado para marcar la diferencia en el mercado.

Yog Bite

Al comienzo de la carrera, Loredana Rivas propuso un producto innovador y nutricional con el objetivo de mostrarlo en una feria universitaria; la idea trascendió el producto universitario y decidió adaptarlo y mejorarlo para presentarlo en Reto ANTAD Emprendedor.

Yog Bite es un snack congelado alto en proteína por el contenido de suero de leche y de yogurt, va combinado con sabores en tendencia como chai, taro y matcha, y está cubierto de chocolate amargo y amaranto, mismas que tienen propiedades antioxidantes.

Para Loredana esta experiencia tiene gran valor e impacto para su desarrollo profesional. “Fue algo único, ya que tuve la oportunidad de desarrollar un producto innovador desde cero, hice pruebas con ingredientes, propuse formatos de empaque, supe cómo sacar costos y supe cómo es toda la logística que involucra un producto”, agrega.

Zen Vita

Gracias a su pasión por la ciencia en la cocina, Samantha creó una opción rica y beneficiosa para las personas que deseen tener un estilo de vida saludable y consciente. Zen Vita es una kombucha artesanal de sabores diferentes, que funciona como probiótico para ayudar a la flora intestinal si se tiene un consumo constante.

“Algo que hace única a Zen Vita es que es un producto artesanal, yo respeto todo el proceso de fermentación, desde la primera y la segunda fermentación. Me preocupo porque todo sea muy inocuo y rico. También creo que la presentación que tiene es muy llamativa”, destaca.

Una vez, visibilizado su producto, Samantha planea distribuir su producto en restaurantes, gimnasios, estudios de yoga, entre otros establecimientos de Aguascalientes.

“Para mí, ganar este tercer lugar fue una sensación muy bonita de ver que algo en lo que puse todo mi corazón y esfuerzo, valiera la pena. Yo no me imaginaba que este emprendimiento fuera a crecer como lo está haciendo, esta experiencia me permitió creer que mi producto tiene todo el potencial y que debo seguir trabajando duro”, subraya.

Fomentar el emprendimiento en los estudiantes

A través de un ecosistema académico de excelencia, programas especializados y el apoyo de mentores expertos, la Universidad Panamericana fomenta el desarrollo de proyectos disruptivos con impacto real en la industria y la sociedad.

Desde laboratorios de vanguardia hasta incubadoras de negocios, la Panamericana brinda las herramientas necesarias para que sus alumnos conviertan su creatividad en soluciones empresariales sostenibles, fortaleciendo así su liderazgo en el mundo de los negocios y la tecnología.