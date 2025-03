Después de la polémica generada en Hollywood por sus tuits y la decisión de Netflix de apartarla de la promoción de Emilia Pérez, la actriz española Karla Sofía Gascón ha sido galardonada este lunes con el Premio de la Unión de Actores a Mejor Actriz en Producción Internacional.

La artista reapareció en la alfombra roja de los 33 Premios de la Unión de Actores y Actrices, celebrados en el Circo Price de Madrid, donde expresó su gratitud:

Gascón se alzó con el premio por su interpretación en Emilia Pérez, superando a Susi Sánchez (Reinas) y María Caballero (The First Omen).

Al recibir el premio, la actriz hizo un llamado a la tolerancia y criticó el odio en redes sociales:

“Hace cinco años hacía funciones en México donde solo acudía una persona, y ya entonces en las redes sociales me insultaban. Hace una semana estaba en los Oscar y a algunos les hubiera gustado verme en un árbol quemándome como en la Inquisición. Nada ha cambiado, igual que no ha cambiado mi ilusión”, declaró.

También reflexionó sobre su trayectoria y el impacto de las críticas:

“No soy un robot, soy una mujer como las demás, con mis virtudes y con mis defectos, a veces un poco imbécil, con una hija a la que quiero dejar un mundo mejor. Mi saga favorita es La Guerra de las Galaxias, siempre he luchado contra el lado oscuro. También contra el lado oscuro de mí misma, que he logrado vencer”.

La actriz concluyó su intervención con un mensaje de esperanza:

A pesar de haber asistido a la ceremonia de los Oscar 2024 como nominada a Mejor Actriz por Emilia Pérez, Netflix optó por excluirla de la campaña de promoción debido a sus antiguos tuits con contenido polémico.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Gascón reconoció que el impacto de la controversia fue devastador:

Asimismo, volvió a ofrecer disculpas por sus comentarios pasados:

“Sin ninguna excusa y sin intención de justificar mis acciones pasadas, quiero pedir perdón a todas las personas a quienes he ofendido en algún momento de mi vida y en mi camino. Pido perdón y me comprometo a seguir aprendiendo y escuchando para no cometer los mismos errores en el futuro”.