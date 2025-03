Karla Sofía Gascón optó por un perfil bajo en la reciente ceremonia de los Premios Oscar. La nominada a Mejor Actriz por “Emilia Pérez” evitó la alfombra roja y apareció directamente en las butacas del Dolby Theatre, tras la controversia generada por antiguos tuits con contenido considerado racista, además de otras desafortunadas declaraciones.

Durante su monólogo inicial, el presentador Conan O’Brien hizo referencia a la actriz con un comentario humorístico: “‘Anora’ usa la palabra F 479 veces. Eso supera el récord establecido por el publicista de Karla Sofía Gascón”, bromeó O’Brien.

“Little fact for you, “Anora” uses the F word 479 times. That’s three more than the record set by Karla Sofia Gascon’s publicist” – Conan at the #Oscars2025 pic.twitter.com/YBYnDGI3UE

— philip lewis (@Phil_Lewis_) March 3, 2025