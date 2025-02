Rafael Caro Quintero, junto con otros narcotraficantes mexicanos extraditados, arribó a Estados Unidos la noche del jueves 27 de febrero para ser juzgado por las autoridades estadounidenses.

Tras confirmarse su salida de México, Caro Quintero, conocido como “El Narco de Narcos”, llegó a Nueva York escoltado por elementos del FBI. A su llegada, fue fotografiado esposado mientras descendía de la aeronave.

El narcotraficante de 72 años fue trasladado en un avión de la Armada Mexicana. Vestía ropa beige y una chamarra del mismo color. Sus esposas no solo restringían la movilidad de sus brazos, sino que también estaban sujetas a su torso con una cadena de seguridad.

🚨 #BREAKING: President Trump and Secretary Rubio have secured the extradition of 29 top cartel leaders from Mexico to the U.S. for prosecution

This is UNPRECEDENTED.

Raphael Caro Quintero, who m*rdered a DEA Agent was just flown into New York and handed over.

