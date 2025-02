El gobierno mexicano ha solicitado reiteradamente a Estados Unidos la repatriación del capo Ismael “Mayo” Zambada, luego de que fuera detenido irregularmente en territorio estadounidense en julio del año pasado, informó este martes la fiscalía general.

LA SOLICITUD DE GERTZ POR EL “MAYO” En la conferencia de prensa presidencial, el fiscal Alejandro Gertz reveló que se ha pedido “en cuatro ocasiones” a Washington la entrega del narcotraficante, quien de su lado solicita ser repatriado a México ante la posibilidad de que se le condene a muerte. El funcionario explicó que las peticiones de extradición fueron presentadas ante el gobierno del demócrata Joe Biden, quien dejó la Casa Blanca el 20 de enero pasado. Dice el Fiscal Alejandro Gertz Manero, que el gobierno de México está obligado por el acuerdo internacional de la Convención de Viena a dar “acompañamiento” al Mayo Zambada. ¿No estaban también obligados a dar acompañamiento a las madres buscadoras? ¿No estaban obligados a… pic.twitter.com/TcC7uqnP8l — Arturo Villegas (@ArturoVillegasQ) February 25, 2025 “No hemos tenido respuesta“, dijo Gertz, quien por primera vez habló públicamente de esas gestiones ante Estados Unidos. El funcionario explicó que Zambada enfrenta tres órdenes de captura en México ligadas al tráfico de estupefacientes. EL CASO DE ISMAEL “EL MAYO” ZAMBADA El capo de 77 años, durante décadas jefe del cártel de Sinaloa, fue detenido el 25 de julio del año pasado por autoridades estadounidenses tras aterrizar en un avión privado en un aeropuerto cercano a El Paso, Texas, a donde fue llevado por un hijo de su exsocio Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetúa en Estados Unidos. Zambada denunció que se trató de un secuestro, mientras que el gobierno mexicano reclamó que no fue informado del caso por las autoridades estadounidenses. Si el gobierno de México no actúa (…) seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda La fiscalía general inició por su parte una investigación por los delitos de “secuestro” y “transporte ilegal”, explicó Gertz sin detallar el avance de las indagatorias. En agosto pasado, la dependencia anunció que acusaría de “traición de la patria” a los responsables de la entrega de Zambada a Estados Unidos. El 21 de febrero se conoció una carta que Zambada envió al gobierno mexicano en la que solicita la asistencia consular de México en el juicio que se le sigue en Nueva York. “Si el gobierno de México no actúa (…) seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda”, señaló el veterano capo en la carta en la que pide ayuda al gobierno de Claudia Sheinbaum. Leer más: ‘El Mayo’ Zambada pide ser repatriado a México ante riesgo de pena de muerte LAS REACCIONES TRAS LA INTERVENCIÓN POR “EL MAYO”

La reacción por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum han generado molestia entre otros grupos que no han sido atendidos con la misma celeridad que el narcotraficante. Activistas, victimas y buscadoras se han pronunciado ante la singular atención que ha recibido Zambada contra sus casos.

Adrián LeBaron, activista localizado en el noroeste de Chihuahua, ha sido una figura muy activa contra la violencia del narcotráfico en regiones rurales del país. Se pronunció por medio de su cuenta de X (antes Twitter) por la respuesta de la presidenta mexicana. “Respecto a la carta que recibió la Presidenta del “Mayo”, dice que se debe responder porque es mexicano”, indica. “Sólo como anécdota, he enviado por lo menos 8 cartas con súplicas a Presidencia y nunca he recibido respuesta; la última fue el 4 de noviembre de 2024, a 5 años de la masacre de mi familia. Al parecer para las víctimas no hay respuestas y mucho menos abrazos. No me cansaré de esperar”, concluye en su publicación.

Ceci Flores, buscadora de desaparecidos basada en Hermosillo, también se pronunció por esta decisión de la ejecutiva federal de operar en defensa de Zambada. Por medio de su cuenta de redes sociales, misma que usa para difundir sus hallazgos y hacer denuncias, confrontó a la decisión del gobierno.