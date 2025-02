Astrónomos del Observatorio Europeo Austral (ESO) lograron cartografiar en 3D la atmósfera de un exoplaneta situado a 900 años luz, revelando un “clima único con potentes vientos que transportan hierro y titanio”, según un estudio publicado este martes.

WASP-121b, también conocido como Tylos, es un exoplaneta de características parecidas a Júpiter, pero ultracaliente y situado a 900 años luz de la Tierra en dirección de la constelacion Puppis.

Este gigante gaseoso está tan cerca de su estrella que completa una órbita en apenas 30 minutos terrestres. Uno de sus lados es abrasador porque siempre mira hacia la estrella, mientras que el otro es mucho más frío. Este contraste extremo de temperaturas plantea un enigma climático: ¿cómo se distribuye la energía?

Al combinar los cuatro telescopios del Very Large Telescope (VLT) del ESO en Chile, los astrónomos pudieron analizar simultáneamente tres capas diferentes de la atmósfera de Tylos.

Los expertos rastrearon en particular los movimientos del hierro, el sodio y el hidrógeno, lo que les permitió reconstruir los vientos en las capas profunda, media y superficial.

Using ESO’s #VLT, astronomers have mapped the 3D structure of an exoplanet’s atmosphere for the first time. Never before had this been done in such depth and detail.

