Con 107 votos a favor, el Senado de la República aprobó la solicitud de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para permitir la entrada de militares estadounidenses al país con el objetivo de capacitar a las fuerzas especiales de la Secretaría de Marina (Semar) durante un mes.

“Se autoriza permitir el ingreso a territorio nacional de 10 integrantes del Ejército de Estados Unidos para participar en el adiestramiento ‘Fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Semar’”, informó este martes 11 de febrero el Senado de México.

De acuerdo con el documento, la capacitación se llevará a cabo del 17 de febrero al 28 de marzo en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina, ubicado en San Luis Carpizo, Campeche.

“La colaboración con los EUA para preparar a personal de la Armada de México representa una oportunidad significativa para fortalecer la seguridad nacional, por eso la propuesta ha sido analizada con detenimiento a fin de garantizar que preserve nuestra soberanía y refuerce nuestras capacidades nacionales”, sostuvo el senador Rolando Rodrigo Zapata Bello, quien preside la Comisión de Marina en el Senado.

No obstante, pormenorizó que este proceso de cooperación bilateral no debe traducirse en una dependencia excesiva de tecnología o entrenamientos externos, “ni a la subordinación de nuestras decisiones estratégicas a intereses ajenos de México”.

SENADO: LA AUTORIZACIÓN DE MILITARES SE SUSTENTA EN EL ARTÍCULO 76

En tanto, la senadora Lilly Téllez afirmó que no se considera una invasión de México el hecho de que las fuerzas estadounidenses cooperen con las mexicanas y cuestionó: “¿Por qué entonces no aceptar la cooperación con Estados Unidos para proceder contra los cárteles en México?, ¿por qué no aceptarlo bajo un convenio de cooperación en un marco legal?”.

En enero pasado, Sheinbaum solicitó al Congreso de la Unión que el Senado autorizara al Ejército de EUA entrar a territorio nacional para adiestrar a marinos mexicanos. Lo anterior tuvo lugar en medio de la polémica por la intención del presidente Donald Trump de enviar soldados a México para combatir a los cárteles de la droga.

La petición de la mandataria mexicana se sustenta en el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que refiere lo siguiente:

“Son facultades exclusivas del Senado: Aprobar los tratados y convenciones diplomáticas que celebre el presidente con las potencias extranjeras (…) para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas”. N