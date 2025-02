El Super Bowl 2025 está a punto de celebrarse, y la cantante cristiana Lauren Daigle será la encargada de interpretar America the Beautiful en el show previo al partido.

UN MOMENTO ÚNICO PARA LAUREN DAIGLE

Daigle se presentará junto al músico de jazz Trombone Shorty en el Caesars Superdome de Nueva Orleans. La artista, originaria de Luisiana, es una de las voces más reconocidas de la música cristiana contemporánea.

Su álbum debut, How Can It Be (2015), alcanzó el primer lugar en la lista Billboard Top Christian Albums y obtuvo la certificación de Platino. Sin embargo, fue con Look Up Child (2018) cuando consolidó su carrera. Su sencillo You Say logró un éxito sin precedentes, alcanzando el puesto 29 en el Billboard Hot 100 y permaneciendo 129 semanas en el primer lugar de la lista Billboard Hot Christian Songs, un récord histórico. Gracias a este logro, Daigle ganó dos premios Grammy y expandió su influencia tanto en la música cristiana como en la escena mainstream.



La cantante ha sido galardonada con siete GMA Dove Awards, cinco Billboard Music Awards y dos American Music Awards.

LAS DECLARACIONES DE DAIGLE

La artista expresó su emoción por participar en el evento: “Esta es una oportunidad muy especial y estoy muy agradecida con Trombone Shorty (Troy) por invitarme a compartir con él un escenario tan importante”, declaró a Newsweek. “Lo que más me gusta de la escena musical de Nueva Orleans es que es muy comunitaria, la gente se apoya mutuamente. El Super Bowl es otro momento para unirnos y celebrar algo que nos conecta. Esto me llena muchísimo”.

POLÉMICAS DE SU PASADO

Durante su participación en el podcast Arroyo Grande, Daigle reflexionó sobre lo que significa esta oportunidad después de una controversia con la alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell.

Me entristece que mi participación espontánea se haya convertido en parte de un discurso político divisivo

En 2020, Daigle participó en un evento de oración liderado por Sean Feucht como parte de la gira Let Us Worship, que protestaba contra las restricciones impuestas por la pandemia. Su actuación desató críticas de Cantrell, quien solicitó a los productores de Dick Clark’s Rockin’ Eve que excluyeran a la cantante del evento, calificándola como “un peligro para la sociedad”.

Ante esto, Daigle respondió: “Me entristece que mi participación espontánea se haya convertido en parte de un discurso político divisivo”. Ahora, años después, ve su participación en el Super Bowl LIX como una reivindicación: “Para cualquiera que haya sufrido daño en su reputación, a veces solo hay que esperar cinco años para ver la redención”, expresó en el podcast.

SUS CAUSAS SOCIALES

Más allá de la música, Daigle también participa activamente en causas benéficas. Recientemente colaboró con el linebacker de los New Orleans Saints, Demario Davis, y su esposa Tamela, en la organización del Super Bowl LIX Night of Freedom, un evento destinado a generar conciencia y apoyo contra la trata de personas.

UN SHOW DE MEDIO TIEMPO ESPECIAL

El Super Bowl LIX no solo contará con la actuación de Daigle, sino que también tendrá un espectáculo de medio tiempo encabezado por el rapero ganador del Grammy, Kendrick Lamar. “El rap sigue siendo el género más influyente del mundo, y estaré ahí para recordarlo”, afirmó Lamar.



Junto a él estará SZA, quien se ha convertido en una de las artistas más influyentes del momento. Además, el evento contará con una fuerte presencia de talento originario de Luisiana. Jon Batiste interpretará el himno nacional, acompañado en lenguaje de señas por la actriz Stephanie Nogueras, mientras que la leyenda del R&B, Ledisi, entonará Lift Every Voice and Sing, conocido como el himno nacional afroamericano.

El Super Bowl LIX promete ser un evento inolvidable, combinando música, cultura y un espectáculo deportivo de primer nivel.

¿CUÁNDO ES EL SUPER BOWL 2025?

El Super Bowl se llevará a cabo el próximo 9 de febrero en Nueva Orleans.

La hora de inicio es a las 17:30 (Tiempo del centro de México) 18: 30 en Quintana Roo; 16:30 en los estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur; si estás en Tijuana, Ensenada o Mexicali, ahí será a las 15:30.

¿DÓNDE SE PUEDE VER EL SUPER BOWL EN MÉXICO?

Para las transmisiones en México ya es una rivalidad histórica en las narraciones de Azteca 7 y Canal 5, estas serán las señales de televisión abierta para seguir el encuentro que definirá al campeón entre los Chiefs y las Águilas. ESPN y FoxSports tendrán sus canales por TV de paga. N

