Mario García Torres es un artista visual y conceptual que trabaja con diversos medios, como cine, audio, performance, video e “instalaciones museográficas” para desarrollar su obra. Su trabajo a menudo parte de historias poco conocidas o “menores”, las cuales utiliza como inspiración recurrente.

En esta edición de Zona Maco, el artista presentó una experiencia inmersiva en colaboración con la automotriz alemana, en un proyecto con un espíritu singular. Newsweek en Español habló con Mario García Torres sobre esta propuesta exhibida durante la semana del arte.

“Esta instalación audiovisual con Mercedes-Benz es un encuentro de coincidencias entre sus preocupaciones sobre el diseño de autos y mis inquietudes poéticas e intelectuales en mi carrera y práctica artística“, detalló.

El booth de Mercedes-Benz es una cámara oscura y fría que alberga esculturas de hielo con el emblema de la marca automotriz. Desde ahí, los visitantes acceden a una sala insonorizada, aislada del bullicio de Zona Maco, donde se proyecta una animación de Casper, el fantasma amistoso, que reacciona a algunas frases mencionadas en el audiovisual de aproximadamente cuatro minutos de duración.

“El personaje de Gasparín es el protagonista del audiovisual y, desde 2024, se convirtió en un elemento de dominio público“, comentó García Torres. “Lo he comenzado a utilizar para generar nuevas narrativas y como una metáfora de la memoria, los sueños y las cosas no dichas, que muchas veces no están visualmente presentes”, explicó sobre el uso de este icónico personaje animado.



El espacio recrea un laboratorio similar a los que Mercedes-Benz emplea para probar sus vehículos. “La intención de adaptar este entorno con condiciones específicas de temperatura es imaginar la pieza dentro de estos escenarios tan exigentes para pruebas”, indicó el artista.

Sin embargo, la relación entre una marca internacional del calibre de Mercedes-Benz y el entorno artístico siempre genera debate. García Torres ve con buenos ojos la aproximación de empresas globales al arte. “Es difícil evaluar a todas las marcas que buscan colaborar con artistas. Algunas tienen un enfoque más consciente y sofisticado, preocupándose por el cuidado y la experiencia”, apuntó. “En el caso de Mercedes-Benz, nuestra colaboración ha tenido la sensibilidad necesaria para conectar estética, técnica y el deseo de excelencia”, concluyó.

La exhibición en Zona Maco terminará este 9 de febrero. N

