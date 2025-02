En el marco de la Semana del Arte 2025 en CDMX, una de las citas más relevantes para el arte contemporáneo en el continente, Newsweek en Español conversó con cinco participantes destacados, incluidos artistas y galeristas que debutan en diferentes ferias.

Este vibrante ecosistema se consolida como un escenario idóneo para el arte contemporáneo al ofrecer experiencias, retos y aprendizajes que pueden abrir puertas para llevar el trabajo de los creadores más allá de nuestras fronteras.

COLABORAR PARA NO FALLAR

La llegada de un artista a la Semana del Arte representa un logro, pero conlleva retos que le exigen mantener una mente abierta para compartir y fortalecer un ecosistema competitivo que, al mismo tiempo, busca ser colaborativo.

Desde la perspectiva de Miriam Salado —artista sonorense que explora sobre las actividades del ser humano en la naturaleza—, su colaboración con la galería La Nao para Feria Material representa mucho más que una oportunidad comercial.

Al tratarse de un espacio que reúne proyectos independientes de países diversos de América Latina, el ecosistema abierto permite “la oportunidad de encontrarnos con colegas, coleccionistas y curadores igualmente diversos”, apunta Salado. “Estas experiencias no solo abren posibilidades de venta, sino que también generan vínculos para futuras colaboraciones valiosas y enriquecedoras para nuestra profesión”, reflexiona.

Aun cuando la artista ha tenido experiencias positivas en el trato directo con coleccionistas que buscan fomentar la escena nacional, Miriam reconoce el papel clave de las galerías. “Es fundamental comprender que se trata de una colaboración en la que ambas partes asumen un compromiso mutuo para alcanzar un objetivo común: generar interés en los perfiles y enfoques temáticos presentados en cada espacio y acceder a un mercado más amplio”.

La oportunidad de encontrarnos con colegas, coleccionistas y curadores igualmente diversos

CONSTANCIA Y VISIBILIDAD

Enfocada en la experiencia transeúnte y las dinámicas del espacio público de CDMX, Claudia Luna destaca la constancia como una de las claves para la visibilidad y proyección de su obra artística. Aunque ha participado en dos ediciones pasadas en el formato de convocatoria abierta, la edición 2025 representa su primera invitación con la galería Lateral para Salón Acme.

“La colaboración con ellos ha generado un diálogo y una retroalimentación que han enriquecido el proyecto que presentamos juntos”, subraya la artista, quien reconoce la proyección de las ferias para el acercamiento con coleccionistas.

Mi recomendación a los artistas emergentes sería no dejar de producir, aunque sea lento o de a poco, cada uno a su ritmo

Luna, que forma parte del conjunto de artistas que utilizan parte de la Preparatoria Fresno —también conocida como “Mártires de Tlatelolco”— como espacio de producción, señala como fundamental la experiencia de tener un sitio dedicado al trabajo.

“Este lugar no solo me permite experimentar, sino que también propicia visitas de estudio y ejercicios de montaje. Mi recomendación a los artistas emergentes sería no dejar de producir, aunque sea lento o de a poco, cada uno a su ritmo”, enfatiza la artista.

EL ACOMPAÑAMIENTO DE UNA GALERÍA

Las galerías tienen un papel crucial, tanto para incluir a los artistas como para acercarse a los coleccionistas, por lo que el trabajo crítico y visionario determina mucho de lo que ocurre en un evento como la Semana del Arte. Tres galeristas de distintos ámbitos involucrados en la escena artística contemporánea tienen su propia perspectiva de formar parte de esta serie de encuentros.

Percibimos que actores que tradicionalmente se mostraban reticentes a participar en las dinámicas de las ferias ahora están más dispuestos a integrarse a la conversación

Álamos, dirigida por Carlos de la O, participa en CLAVO, una de las ferias más jóvenes. El galerista identifica el acento en las periferias de la escena y la multiplicación de espacios alternativos para la exhibición y la comercialización como uno de los aspectos más destacables del ecosistema mexicano.

“Percibimos que actores que tradicionalmente se mostraban reticentes a participar en las dinámicas de las ferias ahora están más dispuestos a integrarse a la conversación, presentando su propia idea de lo que entienden como la Semana del Arte”, indica De la O.

Al ser un artista de formación entiende los retos para integrarse a plataformas de proximidad con coleccionistas. “Estamos en los confines de la escena, insertos en ella y, al mismo tiempo, en una zona que nos permite seguir apoyando artistas en un proceso de experimentación y riesgo, algo que en las ferias más consolidadas es menos frecuente”, apunta como la motivación que sostiene el programa de Álamos.

“Esto significa mantener una actitud lúdica en lo que hacemos, proponiendo formatos interesantes de exhibición en la feria, para ser fieles a lo que hacemos en la galería, siempre de la mano de la confianza que los artistas depositan en nosotros”, concluye Carlos de la O.

EVENTOS CONTEXTUALES

El entorno de la Semana del Arte ha provocado que se realicen eventos que, si bien no participan de los actos centrales, alimentan la escena con inauguraciones en los circuitos en los que los visitantes pueden tener otro acercamiento con obras en espacios públicos.

Tal es el caso de Rodrigo Torres Ramos, que colabora para la edición 2025 de la Semana del Arte con un proyecto fuera de las ferias de arte. Aun cuando dirige Mirador Tlatelolco —un espacio de exhibición e investigación ligado al fenómeno arquitectónico—, para su colaboración con la galería Terreno Baldío Arte desarrolló una exposición para el Parque Luis Cabrera, un espacio público en la colonia Roma Norte que busca situar el arte contemporáneo en la experiencia cotidiana del transeúnte.

La muestra estimula su trayectoria artística al mismo tiempo que ofrece un espacio de descanso y contemplación para residentes y visitantes

“Proyectos como Arquitectura para el Encuentro, una exposición del fotógrafo mexicano Andrés Cedillo, permiten una aproximación a la producción contemporánea de forma opuesta a ciertas lógicas del mercado. Dado que es el resultado de un acompañamiento curatorial, la muestra estimula su trayectoria artística al mismo tiempo que ofrece un espacio de descanso y contemplación para residentes y visitantes”, apunta Torres Ramos.

En su tarea en la escena artística Torres Ramos se interesa en la profesionalización de talentos emergentes y busca colaborar con artistas que puedan insertarse simultáneamente en proyectos museales, ámbitos comerciales y espacios independientes.

Al centro de la Semana del Arte, ZⓈONAMACO se posiciona como una de las plataformas más influyentes para el arte contemporáneo en México y Latinoamérica. Daniela Elbahara fundó y dirige desde 2019 la galería que lleva su nombre, ubicada en la colonia Condesa.

Con experiencia tanto de participante como de gestora de otras iniciativas comerciales, Elbahara destaca el compromiso de las ferias con el arte nacional: “Son plataformas de difusión para las galerías, espacios de proyectos e iniciativas de su país. Sin embargo, al ser también ferias internacionales logran generar un intercambio valioso entre participantes locales y extranjeros, beneficiando a ambos lados”.

Desde la perspectiva del mercado del arte, la galerista percibe tendencias polarizadas y radicales en la edición 2025 de la feria. “Veo un auge del maximalismo y un renovado interés por el surrealismo, pero también la relevancia de temas relacionados con lo medioambiental, la sustentabilidad y la mirada hacia el pasado. También crece el uso de la inteligencia artificial y las artes digitales como herramientas y soportes”, comenta la galerista.

Veo un auge del maximalismo y un renovado interés por el surrealismo, pero también la relevancia de temas relacionados con lo medioambiental, la sustentabilidad y la mirada hacia el pasado

Como interlocutora entre los talentos emergentes y los coleccionistas, Daniela Elbahara comparte algunas recomendaciones para quienes deseen participar en una escena tan dinámica como la mexicana. “Es fundamental solicitar apoyos, aplicar a becas, premios y residencias artísticas nacionales e internacionales. Que salgan a conocer las plataformas, galerías y museos que existen, y estudien sus engranajes y sus políticas, ya que de esta manera podrán saber en dónde pertenece su tipo de arte y apuntar sus esfuerzos hacia esas instituciones”, concluye. N

