La excongresista republicana Liz Cheney lanzó una crítica a la ciudadanía estadounidense del multimillonario de origen sudafricano Elon Musk en una publicación en redes sociales este miércoles.

Cheney respondió a Musk después de que este compartiera un comentario sobre su trabajo previo en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). La agencia ha sido noticia esta semana luego de que la administración de Donald Trump anunciara recortes significativos al programa.

La USAID, fundada en 1961, ha desempeñado un papel crucial en la política exterior de Estados Unidos, abordando epidemias, inseguridad alimentaria y financiamiento educativo. En su página web, la agencia anunció que la mayoría de su personal será puesto en licencia administrativa, con excepción de aquellos con funciones críticas.

El miércoles, Musk reposteó un comentario de Mike Benz, director de la Fundación para la Libertad en Línea, que decía: “Liz Cheney, quien lideró el juicio político contra Trump y la campaña de encarcelamiento masivo contra miles de sus seguidores, surgió de la USAID”. Musk respondió con un simple “Interesante”.

Cheney replicó: “Tienes razón, @Elon. Estoy orgullosa de lo que hizo Estados Unidos para ganar la Guerra Fría, derrotar el comunismo soviético y defender la democracia. Nuestra nación representaba la libertad. Tal vez no estés familiarizado con esa parte de nuestra historia, ya que aún no eras ciudadano estadounidense”.

Damn right, @Elon. I’m proud of what America did to win the Cold War, defeat Soviet communism, and defend democracy. Our nation stood for freedom. You may be unfamiliar with that part of our history since you weren’t yet an American citizen. https://t.co/lYpGhmVJnT

