El exalcalde de La Florida y actual precandidato presidencial, Rodolfo Carter, planteó en una entrevista con Tolerancia Cero que, en un eventual gobierno suyo, los niños migrantes en condición irregular “no tendrán acceso a los colegios” ni a ningún servicio social básico que entrega el Estado chileno.

Fin de beneficios sociales para migrantes irregulares

Durante la conversación en el programa “Tolerancia Cero” de CNN Chile, Carter argumentó que es necesario eliminar todo tipo de beneficio para los migrantes que lleguen a Chile de manera irregular, asegurando que esto ayudaría a frenar la llegada de extranjeros sin documentación. “Respecto de la migración, lo que corresponde es terminar con todos los beneficios sociales para la migración ilegal… de ahora en adelante no pueden tener acceso a los colegios”, enfatizó.

De ahora en adelante no pueden tener acceso a los colegios

Según el exmilitante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) es un partido político chileno de derecha, fundado como movimiento político en 1983, pretender mantener estos beneficios genera un efecto llamada que incentiva la llegada de más migrantes.

“Mientras tengamos beneficios en Chile, usted está atrayendo la migración ilegal… este es el costo que hay que pagar. El migrante ilegal que viene a Chile tiene que saber que no va a tener derecho salvo los humanitarios básicos; si usted tiene un infarto, tiene un embarazo en la vía pública, obviamente hay una cuestión humanitaria”, agregó Carter.

Críticas al acceso prioritario de migrantes en educación

Carter también criticó el acceso de los migrantes irregulares a la educación en el país, afirmando que los chilenos quedan en desventaja frente a ellos en la asignación de cupos escolares y jardines infantiles.

“Hoy usted tiene la locura que los chilenos, en materia de colegios y en materia de jardines infantiles están en segundo lugar respecto a la migración ilegal, y eso es absolutamente una locura”, señaló el precandidato.

Chile sigue siendo el país más rico de América Latina, y aquí están los mejores beneficios gratuitos que los estamos pagando todos los chilenos con impuestos

#ToleranciaCero | Rodolfo Carter: “Los niños migrantes ilegales no pueden tener acceso a los colegios” 📺https://t.co/iffXzCsg6r pic.twitter.com/ifqEtwmcfS — CNN Chile (@CNNChile) January 28, 2025

Al ser consultado sobre qué harían esos niños sin acceso a la educación en el país, Carter aseguró que sus padres optarían por abandonar Chile. “Cuando usted termina con todos los beneficios para esos padres que traen a esos niños, esos padres no migran. ¿Por qué no migran a Bolivia? o incluso migran menos a Argentina, porque Chile sigue siendo el país más rico de América Latina, y aquí están los mejores beneficios gratuitos que los estamos pagando todos los chilenos con impuestos”, explicó el exalcalde.

Carter justificó su postura señalando que Chile no tiene la capacidad de seguir otorgando estos beneficios. “No se trata de falta de bondad, se trata que no tenemos más capacidad, porque bajo el discurso buenista de decir ‘qué hacemos con esos niños’, no hay forma de mantenerlos”, añadió.

Rodolfo Carter mantiene su candidatura presidencial

La entrevista ha levantado reacciones en la sociedad chilena ante estos discursos de rechazo a la migración. La población de origen migrante ya representan casi un 10 % de la población en Chile, que se contabiliza en 19,3 millones de personas. Hasta 2023 se estimaban en 1.918.583. En Chile, los nacionales de Venezuela representan un 38 % del total de la población migrante. Después van los peruanos (13,6 %), colombianos (10,9%), haitianos (9,8 %), bolivianos (9,4 %) y argentinos (4,3 %), entre los más notables.

A pesar de que los partidos de Chile Vamos, Renovación Nacional (RN) y la UDI ya proclamaron a Evelyn Matthei como su candidata presidencial, Carter reafirmó que mantiene su candidatura presidencial. Sin embargo, tampoco descartó la posibilidad de postularse al Senado en las elecciones de noviembre de 2025.

Con estas declaraciones, Rodolfo Carter marca una postura firme respecto a la política migratoria en Chile, generando debate en torno a los derechos de los migrantes y el acceso a los servicios públicos en el país. N

