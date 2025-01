El multimillonario y cofundador de Microsoft, Bill Gates, criticó duramente a su homólogo tecnológico Elon Musk por su apoyo a políticas de extrema derecha, no solo en Estados Unidos, sino en otros países del mundo. Gates instó a las naciones a implementar medidas que limiten la influencia de personas extranjeras adineradas, como Musk, en sus procesos políticos.

“Es una locura que pueda desestabilizar las situaciones políticas en los países”, declaró Gates en una entrevista con The Times of London. “Creo que en Estados Unidos no se permite a los extranjeros donar dinero; otros países deberían considerar salvaguardas para asegurarse de que extranjeros superricos no distorsionen sus elecciones”.

Musk, conocido por su papel en empresas como Tesla y SpaceX, se convirtió en una figura influyente durante la presidencia de Donald Trump, gastando más de 250 millones de dólares en su campaña. Desde entonces, ha intervenido en asuntos políticos de otros países. Recientemente, criticó al primer ministro británico Keir Starmer y al Partido Laborista de centroizquierda, al mismo tiempo que aconsejaba al partido de derecha Reform U.K., sugiriendo que reemplazaran a su líder Nigel Farage.

Además, Musk participó remotamente en un evento del partido de extrema derecha alemán Alternative für Deutschland (AfD), donde instó a sus miembros a “sentirse orgullosos de Alemania” y a no cargar con la culpa por las acciones de generaciones pasadas.

Elon Musk tells an AfD rally in Germany: “I think there is too much focus on past guilt (in Germany), and we need to move beyond that. Children should not feel guilty for the sins of their parents – their great grandparents even” pic.twitter.com/xtFMfAYrIp

