El director del Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA), Alejandro Vázquez Zúñiga, opinó que no es necesario censurar la reproducción o interpretación de narcocorridos, tal como lo plantea la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), instancia que ha pedido a los municipios que estas canciones no se toquen o se que no se contraten a artistas del género.

El funcionario se dijo respetuoso de la estrategia de seguridad estatal, sin embargo, consideró que prohibir esta música no trae beneficios. Por el contrario, afirmó que ha permitido identificar lo que está sucediendo en parte de la sociedad.

“No me meteré con la estrategia de seguridad, pero creo que en general es mejor tener las expresiones claras y saber donde están sucediendo; es decir, no censurar te lleva mejor a identificar lo que está pasando en la cultura. Hablo de cultura como un gesto identitario de las y los ciudadanos y así saber qué es lo que está pasando en la sociedad” opinó.

No obstante, Vázquez Zúñiga se posicionó en contra de que se destine presupuesto público en la contratación de artistas del género, considerando que el mensaje que sus canciones transmiten es negativo para la ciudadanía.

“Creo que sí hay que ser sensatos sobre cómo ejercemos el presupuesto público, pues no parece sensato que este presupuesto enarbole causas que están glorificando algo que nos hace daño como país, lo cual no es censura, sino administración del presupuesto público” agregó.

Esta semana se señaló al alcalde de Rincón de Romos, Erick Muro, por haber desobedecido la indicación de que los artistas no tocaran narcocorridos, pues durante el concierto de Luis R. Conriquez, la noche del martes 14 de enero, se interpretaron varias canciones con este giro.

Desde abril del año pasado, se ha planteado la posibilidad de que se establezca en la ley la prohibición de conciertos de este tipo de música, sin embargo, al día de hoy, no se ha presentado oficialmente una iniciativa. Este tipo de iniciativas únicamente han prosperado para que se apliquen en el transporte público.