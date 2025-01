El último test de Starship, el cohete más grande y poderoso del mundo desarrollado por SpaceX, culminó de manera espectacular este jueves, cuando la etapa superior se desintegró sobre el Océano Atlántico.

Desde la base de lanzamiento Starbase en Boca Chica, Texas, SpaceX llevó a cabo la prueba con resultados mixtos: aunque el propulsor Super Heavy logró un descenso controlado exitoso, marcando un éxito parcial, la etapa superior sufrió una anomalía en su sistema de propulsión aproximadamente 10 minutos después del despegue.

Según SpaceX, la telemetría se perdió a los ocho minutos y medio de vuelo, y los datos indicaron un incendio en la sección trasera del cohete antes de lo que la compañía denominó una “desmontaje rápido no programado”.

El CEO de SpaceX, Elon Musk, reaccionó al fallo con su característico sentido del humor, compartiendo un video de la explosión en X (anteriormente Twitter) con el comentario: “El éxito es incierto, ¡pero el entretenimiento está garantizado!“. Este fue el séptimo test de Starship, el vehículo destinado a llevar astronautas de la NASA de regreso a la Luna antes de que termine la década.

Success is uncertain, but entertainment is guaranteed! ✨

pic.twitter.com/nn3PiP8XwG

— Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2025