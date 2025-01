La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, aseguró que la administración destinó para año 54 por ciento del presupuesto de 2025 en seguridad y prevención del delito.

En la entrega de constancias que certifican a 68 miembros de diversos departamentos de seguridad, la presidenta destacó el trabajo y capacitación en el módulo de la Capacitación Estrategia Avanzada para la Gestión de Seguridad Pública.

Estas acciones, señaló, son parte del compromiso de la presidenta municipal en mejor la capacitación y profesionalizar al personal de seguridad que todos los días trabaja por los leoneses.

“Cuando decimos Seguridad Pública son ustedes, es cada uno de ustedes hombres y mujeres que están ahí para trabajar, para cuidarnos, para sacrificarse por todo el trabajo que se hace día y noche por esta ciudad. Yo cuando hablo de la Secretaría veo cada una de sus caras y veo el sacrificio que hacen. Yo reconozco su valor, su valentía, reconozco su capacidad y tengo mucha fe en ustedes, creo en ustedes, yo creo en el potencial que tienen y que pueden dar todavía muchísimo más a esta ciudad”, dijo.

Con una inversión de 627 mil pesos, la formación tuvo como propósito fortalecer las competencias necesarias para planificar y aplicar soluciones innovadoras en situaciones de crisis, además de optimizar la toma de decisiones estratégicas en materia de seguridad, este avance permite que León cuente con personal capacitado para proteger y servir con mayor eficacia, reforzando su compromiso con la ciudadanía.

Jorge Guillén Rico, secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana agradeció a su equipo por el trabajo en conjunto que han realizado y resaltó que la formación continua para cada uno de los cuerpos de seguridad seguirá siendo su propósito.

“Quiero comentarles que desde que tuve el honor de conducir esta Secretaría, me propuse y sigue siendo mi propósito la capacitación y formación continua de todos y cada uno de las y los que laboramos en esta presidencia y en esta Secretaría, porque solo de esta manera lograremos el compromiso y propósito que no es otro que ser la mejor o ser una de las mejores secretarias del país”, dijo el funcionario.

Para finalizar, la alcaldesa hizo un llamado a los participantes de aprovechar al máximo las herramientas que el municipio ofrece a todos, y destacó el papel fundamental de los cuerpos de seguridad en el desarrollo integral del municipio.

“León no lo puedo concebir sin una mejor seguridad y se los he dicho, no puede haber eventos turísticos si no es con ustedes, no puede haber desarrollo económico si no es con ustedes, no puede haber bienestar en la gente si no es con ustedes, ustedes son punta fundamental de este municipio. Creo en ustedes, creo en su potencial, yo creo en su grandeza y creo en su fuerza, yo lo que les pido es que aprovechemos todas estas herramientas para poderselas regresar a quien realmente nos tiene aquí, que es la gente porque aquí estamos para servir, aquí estamos para tener puesta la camiseta y para poder cambiar el futuro de León”, finalizó.