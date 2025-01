Aunque un celular ya realiza estas funciones, ahora ChatGPT también asumirá el rol de asistente personal para quienes tienen agendas ocupadas o necesitan ayuda para gestionar sus tareas. Desde establecer recordatorios para citas médicas o dentales, consultar el pronóstico del clima, hasta encontrar eventos interesantes para el fin de semana, OpenAI amplió las capacidades de su chatbot de inteligencia artificial (IA).

La nueva función de ChatGPT, llamada Tasks (Tareas), está diseñada para automatizar acciones futuras y gestionar recordatorios, similar a asistentes digitales como Siri y Alexa. Además de la programación de tareas, el chatbot de IA puede proponer tareas relevantes, que el usuario puede aceptar o rechazar según sus necesidades.

De acuerdo con New York Post, las tareas se pueden administrar a través de hilos de chat o mediante una sección dedicada en la interfaz web, permitiendo crear, ajustar y eliminar recordatorios de manera sencilla.

Today we’re rolling out a beta version of tasks—a new way to ask ChatGPT to do things for you at a future time.

Whether it’s one-time reminders or recurring actions, tell ChatGPT what you need and when, and it will automatically take care of it. pic.twitter.com/7lgvsPehHv

— OpenAI (@OpenAI) January 14, 2025