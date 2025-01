El secretario del ayuntamiento de Aguascalientes, Javier Soto Reyes, asegura que tras el amparo interpuesto por organizaciones civiles y activistas contra la administración, el Programa de Ordenamiento Ecológico (POEL) sigue en pie y sin modificaciones, dado que no hay ninguna suspensión emitida por el juez.

Y es que en dicho amparo se acusa una reducción de 3500 hectáreas del suelo de conservación al sur de la ciudad, poniendo en riesgo especies en peligro como la rana de madriguera.

Este recurso judicial se hizo del conocimiento del municipio desde el pasado 24 diciembre de 2024, detalló el secretario, asegurando que el programa de ordenamiento no había tenido ninguna actualización desde el año 2016, por lo que ahora hay nuevos elementos que se tomaron en cuenta y que resultan benéficos para el ambiente.

“El juicio continúa: el juez mismo lo valora, tanto así que él dice que no ve una afectación para ordenar una suspensión, ni provisional ni definitiva. Hasta que este proceso se resuelve en definitiva, en su última instancia, sabremos si hay alguna modificación” afirma en entrevista.

Asegura que en las zonas que dejarán de ser consideradas como suelo de conservación, no se construirán desarrollos inmobiliarios ni algún otro proyecto, de momento.

“Se le llama aprovechamiento sustentable: esto significa que puede haber otro tipo de aprovechamientos. En este momento no hay ninguna autorización. Hay otros usos: ecoturismo, senderismo. No hay ningún proyecto. No está definido” menciona.