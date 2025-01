La exestrella infantil Rory Callum Sykes fue una de las víctimas mortales que dejaron los actuales incendios forestales de Los Ángeles, California. El joven de 32 años estaba en la parcela de su familia, donde tenía su propia cabaña, cuando el incendio Palisades devoró la propiedad el pasado miércoles 8 de enero.

De acuerdo con The Independent, Sykes vivía en una cabaña en la finca de su familia en Malibú cuando se desató el incendio. Su madre dijo que no pudo apagar las llamas debido al corto de suministro de agua.

La trágica muerte de Sykes pone de relieve el impacto más amplio de estos incendios, que siguen amenazando miles de vidas y propiedades. Su fallecimiento también arroja luz sobre los desafíos que enfrentan las personas con discapacidades en situaciones de emergencia. Lo anterior, porque Rory era ciego de nacimiento y tenía parálisis cerebral.

It is with great sadness that I have to announce the death of my beautiful son @Rorysykes to the Malibu fires yesterday. I’m totally heart broken. British born Australian living in America, a wonderful son, a gift born on mine & his grandmas birthday 29 July 92, Rory Callum… pic.twitter.com/X77xyk83gx

— Shelley Sykes (@shelleysykes) January 9, 2025