Con la intención de promover el comercio formal en la entidad, el director del área Inspección Municipal de Durango, Ubaldo Salazar Chávez, invita a los comerciantes locales y foráneos, a solicitar con tiempo su permiso para realizar su actividad económica el próximo 14 de febrero.

“Es de la semana del 27 de enero y hasta el día 30 del presente mes, que los solicitantes podrán ingresar la solicitud correspondiente a la comisión de actividades económicas con la intención de que sea aprobada para dicha fecha”, destacó el director.

Salazar Chávez indicó que no existe un número específico de permisos autorizados para la festividad, pero destacó que es la Comisión de Actividades Económicas la encargada de aprobar las solicitudes que llegan, una vez que cuentan con los requisitos que se especifica.

Realizarla con tiempo permite que las actividades económicas se realizan puedan contar con varios días de permiso para que los comerciantes ofrezcan sus productos como flores, peluches, chocolates y los detalles más característicos del día.

El titular del área señaló que por el momento no se tiene solicitud de cierre de calles, y se refirió en particular a la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (CANACOPE) con quienes indicó no han tenido un acercamiento, ya que ellos son quienes piden en algunas ocasiones el cierre de avenidas.

Además, señaló que se espera una buena respuesta por parte de los comerciantes, y así poder autorizar los permisos para el próximo Día del Amor y la Amistad.

